Icatu Seguros é destaque no Gartner Eye on Innovation Awards

A Icatu Seguros ficou em 2º lugar na categoria Américas do Gartner Eye on Innovation Awards for Insurance, um dos mais importantes prêmios de inovação do setor de seguros. A conquista reconhece o case da A.V.I. (Assistente Virtual Icatu), ferramenta de inteligência artificial destinada aos corretores para facilitar a gestão da carteira e simplificar o processo de venda e relacionamento com clientes. Ao todo, foram inscritos 86 projetos do setor de seguros de diversas regiões do mundo.

Lançada em agosto de 2024, a A.V.I combina automação e inteligência artificial generativa para simplificar tarefas, como consulta de informações, gestão de carteira e geração de cotações. Integrada ao WhatsApp e ao ChatGPT, a ferramenta reduz em 85% o tempo médio de cotação, que pode ser concluída em cerca de 40 segundos. Com isso, os corretores ganham mais agilidade no dia a dia e podem dedicar mais tempo à consultoria e ao relacionamento com os clientes.

“Esse prêmio reafirma nossa crença de que a tecnologia é uma aliada estratégica que potencializa o papel do corretor. A A.V.I. é parte de uma jornada mais ampla de evolução contínua, em que buscamos entregar valor real e diferencial competitivo aos corretores e clientes”, afirma Alexandre Vilardi, Vice-Presidente Corporativo Icatu Seguros.

A inovação é uma frente estratégica para o negócio, que se traduz com inovações consistentes em diferentes frentes além da A.V.I. Entre os destaques estão o Score de Vida, ferramenta que utiliza inteligência artificial e machine learning para realizar a pré-aprovação de propostas de seguro em segundos, e o Speech Analytics, que analisa interações de voz no pós-venda para identificar sentimentos e gerar insights que aprimoram continuamente o atendimento.

A companhia se destaca no lançamento do produto semelhante ao Universal Life no Brasil e também lançou a Dupla Garantia de Aluguel, solução inédita que combina seguro prestamista com garantia locatícia. A digitalização dos produtos de vida, previdência e capitalização, aliada à oferta de coberturas exclusivas, plataformas abertas e facilidades como a portabilidade digital e o uso do PIX para aportes, reforçam o compromisso da Icatu em democratizar o acesso e ampliar as possibilidades no setor. A cultura de inovação contínua posiciona a empresa como protagonista e referência no mercado, impulsionando avanços que moldam o futuro da proteção e do planejamento no país.