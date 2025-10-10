Fastpass: Akad Seguros apresenta solução que paga sinistros em até 3 horas

A Akad está em fase final de desenvolvimento de um projeto piloto para viabilizar o pagamento de sinistros em menos de três horas. A iniciativa tem ampliado os investimentos em tecnologia para garantir que os segurados tenham acesso à indenização em prazos cada vez mais curtos.

O Fastpass, liderado por Lucas Jun, Group Product Manager da Akad, nasceu de uma combinação entre automações inteligentes, uso de inteligência artificial (IA) e uma profunda reorganização dos processos internos de sinistro. Todo o desenho do fluxo foi guiado por análises detalhadas de dados históricos, avaliando volumes, padrões de fraude, tipos de sinistros e tempo de liquidação para definir regras seguras e de alto impacto.

Assim que o aviso de sinistro é registrado, o sistema avalia automaticamente a elegibilidade do caso com base em regras de negócio e antifraude. A documentação necessária é reduzida e objetiva, já que envolve casos de menor risco e baixa complexidade, identificados a partir de análises de dados. Caso seja preciso complementar informações, o time de sinistros da Akad entra em contato com o segurado por plataformas práticas e rápidas, como o WhatsApp, garantindo agilidade e conveniência.

Adriano Crevelari, coordenador de sinistros da Akad, explica que, uma vez validadas as informações, os casos aprovados seguem para autorização quase imediata e já são enviados para liquidação eletrônica. “O segurado é notificado assim que o pagamento é efetivado”, garante Crevelari. “Nossa meta é que o tempo de pagamento deixe de ser medido em dias e passe a ser medido em horas, minutos ou até de forma instantânea, sempre com segurança e qualidade na análise”, complementa o executivo Marcelo Mattioli, COO da Akad.

Atualmente o Fastpass é aplicado a sinistros de produtos como Empresarial, Riscos Diversos (incluindo bicicletas) e Cinematográficos, que passam por uma triagem baseada em inteligência artificial. Nessas linhas, a seguradora consegue definir critérios objetivos de elegibilidade, aplicar modelos de IA para triagem e validação de documentos, além de reduzir significativamente o risco de fraude.

“Para que o pagamento seja realmente rápido, é fundamental que corretores e segurados enviem todos os documentos necessários de forma completa e organizada logo no início do processo”, recomenda Crevelari. “Estamos expandindo gradualmente para novos produtos e faixas de valor conforme avançamos na automação e inteligência do processo”, assegura o coordenador.