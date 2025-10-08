Cipher anuncia nova CEO para a América Latina

A Cipher, divisão de cibersegurança do Grupo Prosegur, divisão de cibersegurança do Grupo Prosegur, empresa espanhola líder no setor de segurança privada, anuncia oficialmente a incorporação de Catarina Viegas como nova CEO para a América Latina, assumindo a posição de Paulo Bonucci, que deixou o cargo após 9 anos na companhia. O anúncio busca fortalecer a liderança da Cipher e acelerar o crescimento estratégico da companhia na região.

Viegas, reconhecida por sua trajetória de mais de 30 anos em tecnologia, vendas e liderança, chega à empresa com uma sólida formação acadêmica. É formada em Ciência da Computação pela Universidade Católica de Pernambuco e possui um MBA pela Fundação Dom Cabral (FDC) e outro em Tecnologia da Informação pela Fundação Getúlio Vargas (FGV). Além disso, possui pós-graduação em Marketing pela FGV e especialização em liderança em cibersegurança pela FIA Business School.

A nova CEO Latam da Cipher desenvolveu sua carreira em importantes companhias de tecnologia e segurança da região, incluindo Ingram Micro Brasil, IBM Brasil e IBM LATAM. Antes de assumir o cargo, Catarina atuava como diretora executiva na Tempest Security Intelligence, empresa de serviços e soluções de cibersegurança. Na Cipher, a executiva tem como desafio impulsionar a participação da companhia no mercado, para garantir que cada projeto desenvolvido contribua de forma consistente no fortalecimento da importância da cibersegurança nas empresas.

A nomeação de Viegas ocorre em um momento crucial, em que as empresas intensificam seus investimentos em cibersegurança diante do aumento de ameaças digitais. A aposta do Grupo Prosegur em fortalecer sua liderança nesta área reflete uma visão clara de futuro e uma sólida estratégia para garantir a segurança de seus clientes.