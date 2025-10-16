Acrisure apresenta Caio Petrolini como novo CFO no Brasil

A Acrisure anunciou Caio Petrolini como seu novo diretor financeiro (CFO) no Brasil. O executivo integrará o comitê executivo da companhia e se reportará a Thomaz Menezes, CEO da Acrisure Brasil e head para a América Latina. A nomeação reforça a liderança da empresa e apoia a execução da estratégia de crescimento e inovação no mercado brasileiro.

Com cerca de 20 anos de experiência nos setores financeiro e de seguros, Caio possui histórico comprovado em eficiência operacional, governança e crescimento sustentável, competências consideradas essenciais para a expansão e integração das operações da Acrisure no país.

Antes de ingressar na Acrisure, Petrolini atuou como diretor financeiro na Willis Towers Watson Brasil, com ampla experiência em planejamento financeiro, controladoria, auditoria e gestão de processos de M&A. Ele também trabalhou internacionalmente na PwC em Hartford, nos Estados Unidos, participando de auditorias para grandes grupos seguradores.

Graduado em Ciências Atuariais pela PUC-SP e em Ciências Contábeis pela Trevisan Business School, Caio possui MBA em Gestão pela Fundação Dom Cabral e proficiência em BRGAAP, IFRS e USGAAP, experiência que fortalece a governança e a gestão de riscos da Acrisure na região.

“A mentalidade estratégica e a experiência de Caio em transformação digital, integração financeira e crescimento por meio de fusões e aquisições serão ativos essenciais para apoiar a expansão da Acrisure no Brasil”, afirmou Thomaz Menezes.