Tokio Marine apoia o Dive In Festival 2025 pela diversidade

A Tokio Marine Seguradora é uma das apoiadoras do Dive In Festival 2025, evento global que promove a valorização da cultura organizacional e o desenvolvimento de talentos no ambiente corporativo. A edição deste ano será realizada entre os dias 16 e 18 de setembro, e contará com o apoio de importantes entidades do setor, como a Confederação Nacional das Seguradoras (CNseg) e a Sou Segura.

Em sua 11ª edição, o Dive In Festival debaterá os avanços do setor de seguros em diversidade, equidade e inclusão, destacando os caminhos para um futuro mais sustentável e representativo. Com o tema “Pertencer Constrói o Amanhã”, o evento reunirá líderes e especialistas de diversos países para discutir como o fortalecimento do sentimento de pertencimento no ambiente de trabalho contribui para atrair e reter talentos, impulsionar a inovação e garantir o sucesso dos negócios no longo prazo. Ao longo dos três dias, palestrantes compartilharão insights e ações práticas em cinco áreas centrais: Desempenho Empresarial, Inovação, Liderança, Cultura e Colaboração.

No dia 17, a Tokio Marine será representada por Luciana Amaral, Diretora de Pessoas, Planejamento e Sustentabilidade da Seguradora, no painel “Inclusão e Felicidade: Construindo Culturas Justas e Saudáveis”, que abordará como microagressões impactam o bem-estar e a produtividade, especialmente de grupos minorizados e o papel da liderança na construção de culturas mais justas. Também discutirá a importância de canais de denúncia com escuta ativa e governança eficaz, promovendo a troca de experiências e boas práticas para criar ambientes onde todos possam ser autênticos e prosperar.

“Acreditamos que um ambiente diverso, inclusivo e acolhedor é essencial para o desenvolvimento sustentável das organizações. Apoiar o Dive In Festival é fazer parte de um movimento global que reforça o papel das Seguradoras na transformação social. Diversidade e inclusão não são apenas boas práticas: são compromissos com o futuro que queremos construir no mercado de seguros.” diz Luciana.

A Seguradora ainda sediará em seu escritório em São Paulo, o painel “Empregabilidade e Gerações”, que contará com a participação da Larissa Cristina, Assistente de Recursos Humanos da Companhia e que foi participante do Sementes do Brasil, uma iniciativa de responsabilidade social da Tokio Marine com foco na educação, desenvolvimento profissional e inclusão de jovens em situação de vulnerabilidade.