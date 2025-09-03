O advogado Sergio Ruy Barroso de Mello anunciou na última terça-feira (2) sua saída do quadro de sócios do Escritório Pellon & Associados, após três décadas de atuação desde a fundação da banca. O Membro do Conselho Deliberativo da AIDA e especialista em Direito do Seguro agradeceu à equipe e sinalizou seu foco em novos projetos.

“Após 34 anos, deixo de integrar as sociedades de advogados formadas pelos Escritórios Pellon & Associados RJ, SP, ES, BSB e PR. Registro meu profundo agradecimento aos colaboradores e a todas as equipes de profissionais que nos ajudaram a erguer o escritório e a promover o seu sucesso. Como se diz por aí, um novo ciclo está se iniciando e logo trarei informações atualizadas para vocês. Saudações e até já”.

N.G.