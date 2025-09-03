Sindsegnne inicia Programa de Desenvolvimento de Competências

O Sindicato das Seguradoras Norte e Nordeste (Sindsegnne) realizou, nesta segunda-feira (01), a cerimônia de abertura do Programa de Desenvolvimento de Competências – PDMS na Prática, iniciativa inédita de capacitação gratuita voltada para colaboradores de seguradoras associadas. O evento contou com a presença de autoridades do setor e marcou o início de uma jornada de formação voltada ao futuro do mercado de seguros.

Entre os convidados estiveram Nilton Bandeira, vice-presidente do Sincor-PE; Georgia de Paula, presidente interina do Clube das Executivas de Pernambuco; além de João Cordeiro, presidente do Clube do Bolão, e Daniela Israel, representante da AconsegNNE em Pernambuco.

Durante a abertura, o presidente do Sindsegnne, Edmir Ribeiro, destacou que o Programa está inserido no Plano de Desenvolvimento do Mercado de Seguros (PDMS), criado pela CNseg com apoio da Fenacor. Ele lembrou ainda que a capacitação foi desenvolvida em parceria com a especialista Cristiana Noblat e que 90% dos professores são profissionais de seguradoras associadas que atuam de forma voluntária.

“Este é um projeto-piloto, pensado exclusivamente para os colaboradores das seguradoras associadas ao Sindsegnne. É mais um serviço que oferecemos às nossas associadas, reforçando o compromisso com a capacitação e a valorização dos profissionais do setor. Já consideramos a iniciativa um grande sucesso, visto que batemos a marca de mais de 180 inscritos”, afirmou Ribeiro.

O presidente também anunciou a intenção de realizar uma segunda edição do programa, desta vez voltada aos corretores associados aos Sincors da região sindical, mantendo a gratuidade da iniciativa. De forma excepcional, nesta primeira edição também participam funcionários de seguradoras não associadas, em função da grande procura.

A cerimônia, que foi transmitida para alunos de diversos estados do Norte e Nordeste, reforçou o caráter regional do projeto. O encontro foi concluído com a palestra “Seguros em Transformação”, ministrada por Felipe Szuster, gerente de Inovação e Transformação Digital da Bradesco Seguros, especialista em empreendedorismo, inovação e startups.

As aulas do Programa de Desenvolvimento de Competências começam na próxima segunda-feira, 8 de setembro, às 17h30, em formato totalmente online.