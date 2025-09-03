Oscar do Seguro inicia contagem regressiva

O Clube Vida em Grupo do Rio de Janeiro (CVG-RJ) já começou a contagem regressiva para a cerimônia de premiação dos Destaques do Ano 2024-2025, mais conhecido como o “Oscar do Seguro”, que acontece no próximo dia 10 de setembro, a partir das 18 horas, num dos mais icônicos e tradicionais hotéis do Brasil e do mundo, o Copacabana Palace, no Salão Golden Room.

A premiação chega a sua 49ª edição de forma ininterrupta, homenageando personalidades, empresas e instituições que mais se destacaram no período, tanto no desenvolvimento do segmento de Vida e Benefícios, como no mercado de seguros de forma geral.

As categorias elencadas nesta edição são: Seguradora do Ano; Homem de Seguro do Ano; Mulher de Seguro do Ano; Seguradora de Vida; Seguradora/Operadora de Saúde; Seguradora de Capitalização; Corretora de Seguros; Assessoria de Seguros; Campanha de Marketing; Personalidade de Seguro; Superintendente/Gerente Seguradora; Funcionário(a) Interno. Os vencedores, escolhidos por votação aberta a todos os profissionais do mercado, só serão conhecidos durante a festa.

Para a presidente do CVG-RJ, Sonia Marra, é uma enorme alegria e motivo de orgulho realizar o “Oscar do Seguro”. “É uma noite de celebração, em que o mercado reconhece, valoriza e exalta o trabalho daqueles que fortalecem a cultura do seguro e contribuem para o desenvolvimento sustentável do setor”, declara.

Também na ocasião, haverá a apresentação da nova diretoria e do Conselho Consultivo (veja a lista nominal dos diretores e conselheiros no site.