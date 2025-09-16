Seguros Unimed amplia coberturas e moderniza seguro D&O

A Seguros Unimed apresenta uma atualização em seu Seguro de Responsabilidade Civil para Administradores e Diretores (D&O). O produto que já tinha como premissa proteger o patrimônio pessoal de executivos, conselheiros e administradores diante de responsabilizações em atos de gestão, chega ao mercado com diferenciais para empresas de diversos setores.

Entre as principais inovações estão as coberturas de Custos com Investigações, Fiança e Caução Judicial, além da ampliação para casos de Demissões Voluntárias e proteção estendida a executivos aposentados. A nova versão do D&O também traz mais clareza ao apresentar garantias que antes ficavam em cláusulas pouco visíveis, agora destacadas de forma simples e transparente.

Outra novidade está nas novas coberturas de Termos de Compromisso (TC) ou Conduta (TAC), Responsabilidades Tributárias e bem como na ampliação de escopo para Custos com extradição, agora com deportação. O prazo para pagamento em casos de bloqueio de bens ou penhora online também foi reduzido de 20 para 15 dias, garantindo mais agilidade e eficiência no atendimento ao segurado.

“Essa atualização fortalece nossa presença em um mercado estratégico e amplia o leque de oportunidades para corretores. O produto está mais completo e atrativo, gerando valor tanto para os segurados quanto para os parceiros de distribuição”, afirma Tatiane Cruz, gerente de Produtos e Soluções Vida, Previdência e Ramos Elementares da Seguros Unimed.