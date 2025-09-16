Conec 2025: Grupo Caom leva contabilidade consultiva

O Grupo Caom confirmou sua participação no 20º Congresso de Corretores de Seguros (Conec), que acontecerá no Distrito Anhembi, em São Paulo, de 25 a 27 de setembro. O grupo marcará presença tanto na área de exposição quanto no painel de conteúdo, reforçando a importância da gestão financeira e tributária especializada para o setor.

À frente do Grupo Caom está Carlos Melo, um profissional com uma rara combinação de expertises: ele é corretor de seguros e contador. Essa dupla formação permite que ele entenda profundamente os desafios e as particularidades do dia a dia das corretoras, oferecendo soluções precisas e personalizadas. O especialista, que também faz parte da comissão de tributos do Sincor, fará parte da trilha 29 sobre Reforma Tributária, no dia 27 de setembro, que destaca os impactos na corretagem de seguros.

A reforma tributária é um dos temas mais importantes e de maior impacto para o setor de seguros, especialmente para os corretores. A nova legislação trará mudanças significativas na forma como as empresas recolhem impostos, afetando diretamente a contabilidade e a gestão financeira.

“Para as corretoras de seguros, essa reforma representa tanto desafios quanto oportunidades. Por um lado, as novas regras fiscais podem exigir uma reestruturação de processos, sistemas e até da forma como as despesas e receitas são escrituradas, demandando maior atenção. Por outro lado, o conhecimento aprofundado dessas mudanças pode se tornar um diferencial competitivo, permitindo que o corretor se posicione de maneira mais estratégica”, diz Carlos Alberto Oliveira de Melo, contador e diretor da empresa.

Na área de exposição, o Grupo terá um estande preparado para receber corretores de seguros de todo o Brasil. No local, uma equipe de especialistas estará à disposição para um atendimento personalizado. Este é o momento ideal para os profissionais do setor buscarem orientação qualificada e entenderem como uma assessoria contábil especializada pode ser a chave para otimizar processos e garantir a conformidade de suas empresas.

Essa referência já faz parte do programa CORtabiliza, uma parceria do Grupo com o Sincor-SP. A iniciativa oferece consultoria contábil gratuita para milhares de corretores associados, auxiliando-os a navegar por questões complexas e garantindo a conformidade contábil, fiscal e trabalhista.