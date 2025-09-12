EXCLUSIVO – A cidade de São Paulo recebeu o SAS Innovate On Tour 2025, onde especialistas e keynotes mostraram que a inteligência artificial deixou de ser promessa para se tornar uma ferramenta estratégica. Processos complexos, cálculos de risco e prevenção a fraudes já são impactados diariamente por softwares capazes de analisar milhares de dados simultaneamente, gerando resultados concretos para empresas e clientes, especialmente em setores altamente regulados.

Entre os destaques do evento esteve a palestra de Thomas Roehm, vice-presidente de Marketing Corporativo da SAS, que falou sobre responsabilidade na aplicação da IA. Para Roehm, a tecnologia não é apenas um recurso operacional, mas um espelho da forma como as empresas podem evoluir e contribuir para um mundo melhor. Ele destacou: “Hoje estamos à frente de um novo espelho, que é a inteligência artificial”, e apresentou dados de pesquisa sobre governança em IA, mostrando que 42% das empresas relatam melhoria operacional e 34% maior confiança ao implementar essas práticas. Como exemplo, citou parcerias com o setor de saúde, incluindo o Erasmus Medical Center, reconhecido pela OMS, reforçando que decisões críticas, com dados sensíveis, podem ser apoiadas por soluções confiáveis de IA.

Bryan Harris, Executive Vice President e Chief Technology Officer da SAS, abordou sobre confiança e retorno de investimentos em IA, pontuando que embora a IA generativa esteja crescendo rapidamente, muitos projetos ainda não entregam o ROI esperado. Ele ressaltou que a SAS tem foco em Agentic AI, Gêmeos Digitais e Computação Quântica, garantindo que as soluções sejam confiáveis, precisas e consistentes. “Estamos trabalhando para que a IA entregue produtividade, performance e confiança em cada processo, integrando tecnologias avançadas de forma que o ROI seja tangível para as organizações”.

No campo dos seguros, o evento trouxe exemplos práticos de como a IA já está impactando negócios. Fábio Pazos, diretor de Produto da Bradesco Seguros, apresentou o case do seguro auto, detalhando uma ferramenta que processa 500 mil cálculos diários, com performance e confiabilidade essenciais para operação contínua. Segundo ele, “Nós precisávamos de uma ferramenta que trouxesse segurança e performance”, reforçando que a adoção da solução trouxe melhoria na qualidade de processos e respostas mais rápidas aos clientes, mostrando que inovação tecnológica pode gerar resultados tangíveis tanto para a empresa quanto para o segurado.

Outro painel relevante abordou o uso de IA generativa e agentes de IA na auditoria corporativa. Mauro Souza, Customer Advisory – Prevenção a Fraudes & Crimes Financeiros (FRAML) da SAS, e Ricardo Saponara, Líder da Prática de Prevenção à Fraudes, Abusos, Desperdícios e Crimes Financeiros para a região Américas da SAS, mostraram como a auditoria evoluiu de uma abordagem reativa para uma atuação proativa, capaz de antecipar riscos e fortalecer a governança. Aplicações práticas foram apresentadas no contexto de seguros, incluindo análise de comportamento de veículos em tempo real, gestão de riscos de frota e prevenção a fraudes. Saponara destacou: “O importante é criar um ambiente fácil de operar”, mostrando como tecnologia e dados entregam resultados que beneficiam tanto empresas quanto clientes.

Além do setor de seguros, o evento trouxe insights de aplicações em governos e energia. Fábio Martins, diretor de Sistemas do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, demonstrou como a automação e a IA permitem a análise de mais de 4 mil processos por dia, aumentando produtividade e retornos financeiros para o estado: “Só com o uso dessas soluções, no primeiro semestre de 2024, recuperamos R$ 1,5 bilhão; em 2025, chegamos a R$ 2,5 bilhões”. Eufrásio Junior, gerente de Fiscalização da SEF-MG, destacou que a IA está redefinindo o papel do auditor fiscal, especialmente após as reformas tributárias. Já Iguatinan Monteiro, gestor e assessor da Vice-presidência da CEMIG, mostrou o desenvolvimento de uma versão corporativa do ChatGPT voltada ao setor energético, destacando o potencial de IA conversacional em operações complexas.

Para fechar o campeão olímpico de natação, César Cielo, encerrou o encontro com uma palestra intitulada “Seja força ativa no alcance de sua performance”, compartilhando sua trajetória no esporte e os hábitos que o ajudaram a alcançar excelência.

Nicholas Godoy, de São Paulo.