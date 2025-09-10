Rodobens firma parceria com a Alper Seguros

A Rodobens acaba de anunciar uma parceria estratégica com a Alper, uma das maiores plataformas de seguros e benefícios do país, para ampliar sua presença no segmento de consórcios. Pelo acordo, os produtos da companhia nas modalidades de automóveis, veículos comerciais e imóveis passam a ser oferecidos em 29 escritórios da Alper, distribuídos por diversas regiões do Brasil.

A iniciativa visa facilitar o acesso dos clientes da Alper às soluções da Rodobens, aproveitando a força de vendas da nova parceira — com mais de 1.200 profissionais — e somando essa capilaridade à experiência de quase 60 anos da Rodobens no setor. “Estamos diante de uma oportunidade concreta de escalar nossa presença em um mercado que registrou recorde de vendas no primeiro trimestre de 2025, um aumento de 26% nas adesões, totalizando 1,23 milhão de cotas vendidas. Com a força comercial da Alper e nossa estrutura tecnológica e de atendimento, unimos tradição e inovação em uma parceria que fortalece ambas as marcas e coloca o cliente no centro da operação”, afirma Humberto Mazzotti, diretor Comercial de Consórcios da Rodobens.

A operação contará com o suporte de soluções digitais da Rodobens que tornam a jornada do cliente mais simples e eficiente. Entre elas estão o Escritório Digital, plataforma que permite o gerenciamento de propostas e o atendimento remoto com segurança e agilidade, e o Credita, ferramenta que facilita a análise e a aprovação de crédito de forma mais rápida e digital.

“Os profissionais da Alper também serão capacitados por meio da Universidade Rodobens, ambiente dedicado à formação em vendas, atendimento e aspectos técnicos do consórcio. Além disso, a equipe contará com suporte comercial especializado da Rodobens para garantir uma experiência fluida e de qualidade aos clientes”, explica Sebastião Cirelli, diretor de Consórcios da Rodobens.

Como parte das ações de lançamento da parceria, a Rodobens patrocinou o evento comercial anual da Alper, reforçando seu compromisso com a nova operação e com a consolidação dessa frente como um novo pilar estratégico de crescimento.

“Estamos muito animados com essa nova parceria, uma vez que o Consórcio Rodobens é uma das maiores administradoras do mercado. Essa será uma excelente opção para oferecermos consórcio de bens móveis e imóveis à nossa base de mais de 1 milhão de segurados, entre pessoa física e jurídica”, disse o VP de Auto, Frota e Consórcio da Alper Seguros, Antônio Azevedo.

A expectativa é de que o acordo gere impactos positivos tanto na base de clientes quanto no volume de vendas. Os consumidores que aderirem aos consórcios por meio da rede Alper serão atendidos diretamente pela equipe da Rodobens, com padrão de excelência e atendimento personalizado.