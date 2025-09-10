A GFT Technologies anuncia Alessandro Buonopane como o novo CEO Latam. O executivo de 51 anos assume o cargo a partir desse mês, substituindo a Marco Santos (que passa a exercer exclusivamente sua função como CEO global) e será responsável, juntamente com sua atual posição como CEO Brasil, pelos países de língua espanhola.

Buonopane está na GFT desde 2015. Inicialmente, ocupando cargos de liderança nas áreas de Seguros, Finanças, Telecom e Saúde, e desde 2021, lidera as operações no Brasil. Nesses quatro anos, a GFT no Brasil aumentou a receita em mais de 75%, passando de € 81,30 milhões em 2021 para € 142,58 milhões ao final de 2024. O que garantiu ao país a primeira posição entre todas as unidades no mundo. Agora, Buonopane pretende não apenas conseguir os mesmos resultados, como dobrar a receita da região nos próximos quatro anos.

Para isso, dará continuidade ao trabalho realizado por Marco Santos na região e manterá a estratégia adotada no Brasil, de consolidar a GFT como a melhor empresa AI-Centric focada em transformação digital, principalmente nas verticais de Serviços Financeiros, Seguros e Indústria. E, sobretudo, atuando de forma colaborativa com os times de todos os países e contando com o apoio estratégico de uma equipe de liderança forte. Dessa forma, poderá se aproveitar da estrutura sólida que a companhia possui na região para levá-la a novos patamares, reforçando cada vez mais a sua atuação globalizada.

“Com Alessandro no comando e essa equipe de liderança forte em ação, Latam desempenhará um papel fundamental no sucesso futuro da GFT Technologies”, completa o CEO global, Marco Santos.

Foi sob a gestão de Buonopane que a GFT desenvolveu no Brasil e lançou o Wynxx, solução de IA Generativa que automatiza diversas etapas importantes do ciclo de desenvolvimento de software (SDLC), com mais de 26 projetos já implantados em diversos setores.

“Estou muito empolgado com esse novo desafio e orgulhoso pela confiança que a GFT e o Marco Santos sempre depositaram em mim. Só tenho a agradecer a todo o time do Brasil por me ajudar a obter essa oportunidade. E sei que agora poderei contar também com todo o time Latam para continuar esse trabalho que vem dando ótimos resultados, alinhado às diretrizes corporativas e à cultura da empresa. Sei que juntos vamos alcançar voos muito maiores”, analisa Buonopane.