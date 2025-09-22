O Prudential Concerts chega à sua oitava edição com a proposta de unir grandes nomes da música popular brasileira a músicos locais em apresentações inéditas. Criado e produzido pela Novo Traço, o projeto é uma iniciativa da Prudential do Brasil, maior seguradora independente de vida do país, e neste ano terá como convidada a banda Titãs.

A estreia será no dia 8 de outubro, no Theatro Municipal do Rio de Janeiro, e seguirá para Recife (16/10), Curitiba (21/10), Brasília (04/11), São Paulo (11/11) e Belo Horizonte (19/11). Em todas as cidades, os Titãs se apresentarão acompanhados pela Orquestra Prudential, regida pelo maestro Carlos Prazeres e formada por músicos locais. Ao todo, cerca de 200 artistas participarão da temporada. No total, cerca de 200 artistas locais vão participar da composição da orquestra ao longo de toda a temporada. Essa é uma prática desde a primeira edição do evento, que assim busca valorizar a classe artística de cada cidade visitada.

“Em 2025, celebramos 150 anos da Prudential no mundo e oito anos de um projeto tão gratificante quanto o Prudential Concerts. Para a seguradora, é um orgulho promover encontros inesquecíveis de grandes nomes da nossa música com artistas locais em orquestra, construindo um concerto que emociona e deixa como legado o fomento da arte e da cultura do nosso país”, diz a diretora de Marketing da Prudential do Brasil, Fernanda Riezemberg.

Para Rafaello Ramundo, sócio-diretor da Novo Traço, criador e curador do projeto, o Prudential Concerts se prepara para entregar mais uma experiência musical exclusiva, inesquecível e de impacto para o público. “Desde a primeira edição, nos dedicamos a criar e produzir um projeto musical de extrema qualidade. O Titãs se junta a grandes artistas como Gilberto Gil e Alceu Valença, que fizeram história em shows que marcaram a história. Estamos muito orgulhosos e gratos por gerar conexão da marca Prudential com o seu público”.

Como nas edições anteriores, o Prudential Concerts 2025 realizará oficinas musicais voltadas para crianças e adolescentes de instituições sem fins lucrativos e/ou escolas públicas ligadas à música, além de aulas Magnas para alunos e professores de escolas públicas das cidades percorridas pelo projeto. A iniciativa, ministrada por Carlos Prazeres, já beneficiou mais de 2 mil jovens. O objetivo é desenvolver e aperfeiçoar a técnica do instrumento de preferência de cada aluno.

Com apresentações únicas e arranjos inéditos comandados por Carlos Prazeres, o Prudential Concerts se consagra por democratizar o acesso à música clássica. Sucesso desde o primeiro concerto, teve ingressos esgotados em todas as suas edições. Em sete anos de projeto, já foram realizados 38 espetáculos para um público de aproximadamente 50 mil pessoas. A Orquestra Prudential já recebeu artistas como Gilberto Gil, Milton Nascimento, Maria Rita, Wanessa da Mata, Diogo Nogueira, Alceu Valença, Jota Quest, entre outros.

A abertura das vendas geral para a estreia no Rio será no dia 22 de setembro. Clientes Prudential Brasil terão pré-venda exclusiva e com condição especial. Mais informações no site www.prudentialconcerts.com.br.