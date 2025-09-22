De 25 a 27 de setembro de 2025, o Distrito Anhembi em São Paulo, será palco do Conec 2025 – Congresso dos Corretores de Seguros, o maior evento de corretores da América Latina. Realizado pelo Sincor-SP, o congresso trará como tema “SinergIA Digital – O Futuro Inteligente do Corretor de Seguros”, reforçando o papel da categoria em meio às transformações tecnológicas e regulatórias que movimentam o mercado.

O encontro terá 29 trilhas de conteúdo, além de talk shows, palestrantes renomados e painéis especiais e uma inovadora Exposeg, pois a feira de negócios com os principais players do setor estará diferente de todas as edições anteriores. A programação contará com mais de 200 profissionais envolvidos, entre autoridades, executivos, especialistas e lideranças do setor de seguros.

Para Boris Ber, presidente do Sincor-SP, o Conec é mais do que um congresso, é um ponto de encontro estratégico para debater o futuro da corretagem de seguros. “Neste ano, trazemos o tema SinergIA Digital – O Futuro Inteligente do Corretor de Seguros, porque acreditamos que a tecnologia, quando somada à experiência humana, amplia a relevância da nossa profissão. Reuniremos centenas de especialistas e lideranças do mercado para oferecer aos corretores de seguros conhecimento prático, novas oportunidades de negócio e a inspiração necessária para enfrentar os desafios de um setor em constante transformação”.

Confira a programa completa – https://conec.org.br/.