No nesta terça-feira (09) a PROAUTO celebra 18 anos de atuação no mercado de proteção patrimonial mutualista. A data marca o início de uma nova etapa, com foco em expansão, modernização e alinhamento às exigências do mercado regulado, sem abrir mão de sua essência baseada em governança, inovação e atendimento próximo aos associados.

Para celebrar, a PROAUTO lançou um selo comemorativo que simboliza sua trajetória e seus valores fundamentais. Inspirado na metáfora de uma árvore, o selo representa as raízes profundas de confiança e proteção mútua que sustentam a associação desde sua fundação, em 2007. “De uma semente plantada há 18 anos, florescemos e nos tornamos uma árvore forte, que oferece segurança e os melhores frutos para nossos associados e parceiros. Este selo é mais do que uma celebração; é um símbolo do nosso compromisso em continuar crescendo e protegendo o patrimônio de quem confia em nós”, destaca Letícia Costa Ramos, diretora da PROAUTO.

Fundada em Belo Horizonte, cidade reconhecida como o berço das associações de proteção mutualista no país, a PROAUTO construiu sua história com base em relações transparentes e acessíveis com seus associados. A organização estabeleceu uma cultura que valoriza clareza nas regras, previsibilidade no atendimento e decisões orientadas por dados, sem abrir mão da proximidade humana em cada etapa da jornada.

Para Leandro Costa Ramos, presidente e fundador, os 18 anos simbolizam a maturidade de uma marca que soube equilibrar avanços tecnológicos e proximidade humana. “Confiança não nasce de promessas, mas de previsibilidade. Estruturamos a PROAUTO com base em regras claras, decisões técnicas e atendimento próximo, porque o mutualismo só prospera quando todos entendem o sistema e se sentem realmente protegidos”, afirma Ramos.

Entre as iniciativas para este novo ciclo, a PROAUTO confirma sua estreia no CONEC 2025, o maior congresso de corretores de seguros da América Latina, que ocorrerá de 25 a 27 de setembro, no Distrito Anhembi, em São Paulo. A associação estará presente como patrocinadora e expositora, reforçando sua estratégia de aproximação com os corretores de seguros, peças-chave na expansão do modelo mutualista. “Estar no CONEC neste momento é simbólico. Chegamos à maioridade como marca e escolhemos dividir esse marco com nossos parceiros, representantes e corretores de seguros, atores estratégicos na construção de um mercado mais inclusivo e inovador”, destaca Letícia Costa Ramos.

Para marcar os 18 anos, a PROAUTO também lançou recentemente seu novo site oficial, completamente reformulado e integrado ao aplicativo da associação, considerado o mais bem avaliado do setor. A iniciativa amplia o ecossistema digital da marca, oferecendo mais agilidade e usabilidade para associados, parceiros e representantes.

A empresa também está realizando um investimento significativo na capacitação de 100% de sua equipe, por meio do Projeto Conhecimento Seguro, uma iniciativa pioneira em parceria com a Escola de Negócios e Seguros (ENS).

“Estamos muito orgulhosos em firmar esta parceria com a PROAUTO, uma das maiores associações de proteção patrimonial mutualista do Brasil. Ficamos especialmente entusiasmados ao perceber o quanto a qualificação profissional é valorizada pela empresa, que enxerga o capital humano como seu principal diferencial competitivo. Nesse sentido, a ENS poderá entregar as soluções de excelência que a PROAUTO necessita. Tenho certeza de que este é apenas o primeiro passo de uma duradoura parceria!”, elogia Lucas Vergílio, presidente da ENS.

“Com o Projeto Conhecimento Seguro, unimos a tradição acadêmica da ENS ao pioneirismo da PROAUTO para enfrentar os novos desafios do mercado, fortalecer nossas raízes e seguir crescendo com excelência”, defende Letícia Costa Ramos.

Para o público geral, a PROAUTO organizou uma celebração especial, premiando seus associados com 18 prêmios, que incluem o cobiçado iPhone 17, smart TVs, tablets, notebooks, eletrodomésticos, entre outros.

Com a regulamentação do setor pela LC nº 213/2025, a PROAUTO já deu início ao processo de cadastramento como associação regulada e apresentou a documentação necessária para a constituição de uma seguradora, reforçando seu compromisso com governança e segurança jurídica.