Generali marca presença no Circuito das Estações

No último domingo, 7 de setembro, a Generali Brasil participou da etapa Primavera do Circuito das Estações, em São Paulo, como uma das patrocinadoras oficiais da prova. O apoio reforça o compromisso da companhia em incentivar a prática esportiva, o bem-estar e a qualidade de vida, além de aproximar ainda mais a marca de clientes e parceiros por meio de experiências.

Como parte das ativações no evento, a seguradora contou com um stand, onde recebeu convidados com café da manhã e ofereceu sessões de shiatsu. O espaço serviu como ponto de encontro antes e após a corrida, incentivando a conexão e a troca de ideias entre os participantes.

Além disso, a Generali esteve presente na comunicação oficial da prova e na camisa dos atletas, junto de outros patrocinadores — entre eles o Banco Daycoval, um dos parceiros distribuidores da seguradora.

“Estar presente no Circuito das Estações é mais do que apoiar um dos principais eventos de corrida de rua do Brasil. É também proporcionar momentos de bem-estar e reforçar a nossa missão de proteger pessoas, seja por meio da saúde preventiva, seja pelo incentivo ao esporte”, destaca Claudia Lopes, Diretora Comercial e Marketing da Generali Brasil.

“Também foi uma oportunidade de estreitar relacionamentos. Recebemos clientes, parceiros e colaboradores em um espaço preparado para oferecer experiências de cuidado e integração”, afirma a executiva.

A ação consolida a estratégia da Generali de se conectar a iniciativas que estimulem hábitos saudáveis e fortaleçam sua presença no país.