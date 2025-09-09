MGAs é tema do próximo Programa Profissional de Seguros

O programa Profissional de Seguros da próxima quinta-feira (11.09) abordará o potencial comercial das MGAs e como os corretores podem potencializar seu faturamento através desse canal. A partir das 18h, o tema será debatido com Marcos Kapp, CEO da seguradora digital Split Risk.

Fundada em 2020, a companhia atua na criação de produtos de seguro Auto a partir do modelo Insurance-as-a-service, o que permite que seus parceiros de negócios consigam atender aos clientes de maneira customizada, através de uma plataforma white label.

Atuando tanto no canal corretor, quanto através de MGAs, a empresa se consolidou nos últimos dois anos como a maior insurtech do Sandbox da Superintendência de Seguros Privados (Susep), respondendo por quase metade dos prêmios emitidos por todos os outro 30 participantes juntos.

“Novas soluções estão surgindo e criando um ambiente de grandes oportunidades para os corretores de seguros. Esse é um modelo de negócios bastante interessante, mas pouco visto no mercado. Então, quem quiser ficar atualizado e saber mais sobre o assunto, não pode deixar de nos acompanhar”, disse Marcelo Brancacci.

Ao lado de Fábio Sorolla, eles comandam o programa Profissional de Seguros, transmitido todas as quintas-feiras, das 18h às 19h, pela Rádio Exclusiva (97,9 FM/SP) – a maior web rádio do país