Namu anuncia nova diretora de marketing

A Namu, plataforma de saúde e bem-estar mais completa do país, anuncia a chegada de Glaucia Saffa para o cargo de diretora de marketing e inovação. A profissional chega à companhia após 20 anos de atuação em desenvolvimento de negócios, marketing e criação de produtos para varejo e massificados. Sua missão no novo desafio é preparar o desenvolvimento e o lançamento de novas soluções da Namu.

“Minha carreira foi dedicada à construção de soluções de acesso à serviços de saúde. Esse novo desafio representa uma oportunidade de ampliar esse trabalho, para o mercado de bem-estar e prevenção. É empolgante pensar sobre como o wellness pode ser vivido por todas as pessoas, independente da sua classe social ou estágio de contato com o tema. Nesse sentido, a Namu é uma ferramenta poderosa porque consegue empoderar o consumidor em sua jornada de autocuidado e responder às necessidade de diversos canais”, revela a executiva.

Jornalista, administradora e com MBA em Gestão Empresarial pela FGV, Saffa é co-fundadora da TEM Saúde e liderou times de marketing e produtos em empresas como Grupo Silvio Santos e Cartão de TODOS, sempre com foco na criação de modelos de negócio para as classes C e D. “Para atender a base da pirâmide as soluções precisam ser simples e escaláveis. O que aprendi em todos esses anos construindo essas soluções é que elas só são relevantes para o usuário se a jornada for incrível. É isso que nós vamos perseguir”, afirma.