A MDS Brasil acaba de anuncia a chegada de três novos executivos para ampliar sua equipe de Riscos Corporativos, reforçando sua presença nas principais regiões do país. Com essas mudanças, a corretora visa sua atuação em seguros e expandir sua presença no mercado nacional.

Flavio Zoppello assume como Diretor Executivo de Relacionamento em São Paulo. Com três décadas de experiência no mercado de seguros, Flavio tem passagem por grandes empresas como Allianz, AXA XL, Mitsui Sumitomo, Itaú e RSA. É especialista em gestão de filiais, liderança de equipes e negociação de grandes riscos. Formado em Direito pela FMU.

No Rio de Janeiro, Renata Freitas é a nova Diretora da filial da MDS Brasil. Com 30 anos de carreira, atuou como Gerente Regional na Chubb Seguros nas regiões do Rio de Janeiro, Espírito Santo e Nordeste, além de experiências em XL Catlin, Itaú, Unibanco AIG, RSA e Marsh. Renata é formada em Administração pela Universidade Cândido Mendes e tem MBA em Relações Internacionais pela FGV.

Fulvio Augusto assume como Diretor de Transporte da MDS Brasil. Com mais de 25 anos dedicados à Unificado Corretora de Seguros, uma empresa MDS Brasil, Fulvio é referência em seguros corporativos focados em logística. Atuou como Diretor Geral da corretora, liderando a gestão com destaque para o segmento de transportes.

“Estamos muito felizes em anunciar a chegada de Flavio, Renata e Fulvio. Suas habilidades e experiências diversificadas são exatamente o que precisamos para expandir ainda mais nossa atuação e oferecer serviços mais completos e personalizados aos nossos clientes, garantindo soluções sob medida e proximidade no atendimento”, destaca Caio Carvalho – Vice-presidente – P&C e Resseguros.