Brasilcap apresenta Antônio Carlos Teixeira como novo presidente

A Brasilcap, empresa de capitalização da BB Seguros, anuncia que Antônio Carlos Teixeira assumiu, em definitivo, desde 1º de setembro, a presidência da Companhia. Funcionário de carreira do Banco do Brasil há 22 anos, Teixeira vinha exercendo a função interinamente desde maio de 2024, após ter ingressado na Brasilcap em 2022 como Diretor Comercial e de Clientes.

Aos 42 anos, o executivo construiu uma trajetória sólida no Conglomerado BB, ocupando cargos de liderança como superintendente comercial, executivo de Varejo e membro da diretoria de Micro e Pequenas Empresas. Teixeira também esteve à frente da implementação de uma das Gerências Regionais de Crédito Imobiliário e comandou a área de mobilização e metas do Varejo. É formado em Direito e possui especializações em Gestão Financeira de Negócios e Gestão de Pessoas.

Ao longo do período em que esteve à frente da presidência interina da empresa de capitalização da BB Seguros, Teixeira liderou resultados expressivos. No encerramento do primeiro semestre deste ano, a empresa alcançou faturamento de R$ 3,5 bilhões, crescimento de 11,2% frente ao mesmo período do ano anterior, além de registrar R$ 11,2 bilhões em reservas técnicas; a consolidação da posição de liderança vem acompanhada de evolução na satisfação de seus clientes, com a pesquisa de NPS na zona de qualidade, com 74 pontos.

Entre os marcos de sua gestão recente, a Brasilcap também reforçou seu compromisso com diversidade e equidade, ao assinar o Pacto pela Equidade Racial, ampliar a participação de mulheres e pessoas negras na liderança e conquistar certificações importantes, como o Prêmio Consumidor Moderno de Excelência em Serviços ao Cliente e o Prêmio Reclame Aqui.

Segundo Teixeira, o novo desafio reafirma sua missão de dar continuidade ao crescimento sustentável da companhia. “A Brasilcap chega aos seus 30 anos em uma fase de grandes conquistas e transformações, marcada pela estratégia no fortalecimento da relação com clientes e parceiros e pela busca constante de inovação. Assumir a presidência em definitivo é a oportunidade de consolidar este trabalho e ampliar ainda mais a relevância da empresa no mercado de capitalização”, afirma o executivo.