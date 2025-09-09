Fluxo Seguros inaugura escritório no Rio de Janeiro 

A Fluxo Seguros investe na sua estratégia de expansão com a inauguração de um novo escritório em Campo Grande, para receber os corretores e ampliar a venda de seguros na Zona Oeste. O espaço, projetado para ser um ponto de apoio e encontro, visa fortalecer a relação com os parceiros de negócios e ampliar a oferta de seguros na região.

O novo espaço vai funcionar como um centro de negócios para atender os clientes, além de oferecer uma sala de treinamento e um ponto de apoio para o corretor efetuar o plantão de vendas. A escolha de Campo Grande se deve à relevância da área para o mercado de seguros e ao potencial de crescimento na Zona Oeste.

“A inauguração do nosso escritório em Campo Grande é a prova de que estamos investindo em nossa rede de corretores. Queremos oferecer o melhor suporte para que eles possam crescer com a Fluxo. A Zona Oeste é uma região estratégica e acreditamos que este novo escritório nos permitirá atender ainda melhor nossos clientes e ampliar nossa presença de mercado”, declarou Fabio Faria, CEO da Fluxo Seguros.

Com a nova unidade, a Fluxo Seguros reforça seu posicionamento de valorização do corretor e de expansão contínua, buscando se consolidar como uma das principais corretoras do Rio de Janeiro. Recentemente, a corretora inaugurou um estande no Shopping Bay Market, em Niterói.