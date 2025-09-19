Justos fecha parceria com Lojacorr para ampliar distribuição

A Justos, empresa de seguro auto que utiliza tecnologia para monitorar hábitos de direção, anunciou uma parceria estratégica com a Lojacorr, plataforma de distribuição de seguros massificados. A iniciativa amplia as oportunidades de negócio para corretores em todo o país.

A Lojacorr, com 28 anos de atuação, conecta mais de 2,2 mil corretoras, mais de 40 seguradoras e cerca de 500 mil segurados. A empresa também oferece consultoria jurídica, atendimento de backoffice e sistemas de gestão, incluindo multicálculo, central de negócios, Broker One e CRM Lojacorr, que auxiliam na administração das corretoras.

Segundo Luciano Lima, diretor comercial da Justos, a parceria permite ampliar a capilaridade do seguro e oferecer ao corretor acesso ao produto. “A Lojacorr é uma das maiores forças do setor, com uma trajetória sólida de apoio às corretoras. Estar presente na rede significa ampliar nossa capilaridade e, ao mesmo tempo, oferecer ao corretor a possibilidade de levar o seguro Justos a ainda mais clientes. Nossa proposta é simples: unir tecnologia, agilidade e benefícios reais para transformar a experiência de corretores e segurados”, afirma Lima.

Com a entrada da Justos no ecossistema da Lojacorr, os corretores passam a ter acesso a um produto com cobertura mensal, assistência 24h e contratação totalmente digital. A empresa também utiliza telemetria para avaliar hábitos de direção, e motoristas com bom desempenho recebem benefícios no aplicativo, como vouchers, pontos Livelo e Km de Vantagens.

Para a Lojacorr, a chegada da Justos reforça o compromisso com os corretores e acompanha mudanças do setor. “Nosso papel é oferecer aos corretores ferramentas, suporte e os melhores produtos para que possam vender mais e melhor. A Justos chega para somar, trazendo inovação, digitalização e um modelo de negócio que responde às novas demandas do mercado. Essa parceria fortalece ainda mais nossa rede”, destaca Luiz Longobardi Junior, diretor de Distribuição e Mercado da Lojacorr.