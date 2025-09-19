Icatu Seguros participa da 1ª edição do Inter Summit

A Icatu Seguros será patrocinadora da 1ª edição do Inter Summit, que acontece neste sábado, 20 de setembro, na Arena MRV, em Belo Horizonte (MG). Promovido pelo Banco Inter, o evento deve reunir mais de 5 mil participantes e trará conteúdos de investimentos, finanças e estratégias de mercado, com a presença de empresários, influenciadores e especialistas do setor.

Com o patrocínio, a Icatu Seguros reforça sua presença no ecossistema financeiro, apoiando uma iniciativa que promove conteúdo estratégico e relevante para o mercado. “Estar presente na primeira edição do Inter Summit é uma oportunidade de fortalecer a previdência privada como parte de uma estratégia robusta do portfólio dos clientes. A Icatu tem investido em iniciativas que democratizam o acesso à previdência e ao planejamento financeiro, e participar de um evento que dissemina conhecimento e estimula a troca faz parte dessa jornada”, afirma Henrique Diniz, Diretor de Produtos de Previdência da Icatu Seguros.

A seguradora terá dois destaques de conteúdo no evento. Henrique Diniz participará do InterCast, podcast especial gravado durante o Summit, levando a visão da Icatu sobre a previdência como instrumento central no planejamento financeiro de longo prazo. No programa, Henrique vai destacar a diversidade do produto, da acumulação à conversão em renda, e como ele contribui para portfólios mais robustos e diversificados.

Já Talita Raupp, superintendente de Produtos de Previdência da Icatu Seguros, vai compor o painel Carteira completa: Como diversificar os ativos para uma melhor eficiência, que será realizado no palco principal às 13:40, ao lado de Renato Campos (Hashdex), Alexandre Silvério (Tnax), Vinicius Raggio (Morgan Stanley) e Bernardo Pascowitch (Cripto Expert).

“Ao ancorar objetivos em 10, 15, 20 anos, quanto antes se iniciarem os aportes, mais a previdência consegue atuar na geração de valor, não só pela rentabilização dos ativos, como pelos benefícios poderosos que o produto possui. A diversificação vem não apenas entre fundos e estratégias, como também pelo produto, compondo para que a carteira do cliente seja eficiente e bem alinhada aos seus objetivos. É um pouco dessa visão que estamos levando ao Inter Summit”, reforça Talita.

Além da participação nos painéis, a Icatu Seguros contará com um estande com arquibancadas para interação, distribuição de brindes e ativações que tangibilizam os benefícios da previdência. Entre elas, um jogo da memória que relaciona planos e realizações possíveis por meio do planejamento financeiro, além de um painel de LED em formato de túnel do tempo, convidando o público a projetar o futuro.