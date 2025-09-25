Os corretores de seguros associados ao Sincor-PR elegeram, na última segunda (22), José Antonio de Castro como novo presidente da entidade. Ao todo, 74% dos corretores de seguros associados, aptos a votar, participaram da eleição, realizada pela primeira vez de forma totalmente eletrônica. A gestão da chapa eleita será de 2026 a 2029.

Ao comentar o resultado, José Antonio afirmou que recebe com humildade, responsabilidade e grande honra a missão de presidir novamente o sindicato, “uma instituição que tem papel fundamental na defesa dos interesses dos corretores de seguros, no fortalecimento da economia e na construção de um ambiente produtivo, ético e sustentável”.

Ele fez questão de agradecer a confiança dos associados e associadas que participaram da votação em todo o Paraná. “Esta vitória não é apenas minha. É o reflexo de um desejo coletivo de nossos corretores, diálogo, eficiência e representatividade real”, afirmou.

Para o presidente eleito, o setor necessita de lideranças que saibam ouvir, agir e enfrentar os desafios com equilíbrio e visão estratégica. Em sua avaliação, o mercado passou por grandes transformações nos últimos anos. “Enfrentamos mudanças econômicas, crises, transformações trabalhistas e uma revolução tecnológica que continua a remodelar os modelos de negócio. Agora, vivemos também mudanças legais e a entrada de novos competidores em nosso mercado. Mais do que nunca, o sindicato precisa ser um aliado verdadeiro do empreendedor, do corretor que gera empregos, paga impostos, sustenta e protege esse país com muito esforço”, destacou.

Ele reforçou ainda que a vitória é um chamado à ação. “Não faremos nada sozinhos. Convoco todos os nossos corretores, diretores, conselheiros e colaboradores a participarem ativamente da nossa gestão. As portas estarão abertas para sugestões, críticas construtivas e, principalmente, para o trabalho conjunto.”

Segundo o novo presidente, o compromisso da chapa vencedora é com o progresso, a legalidade, a ética e o futuro. “Agradeço, mais uma vez, a todos que exerceram seu voto. Agora somos todos um só time. Vamos juntos escrever um novo capítulo na história do sindicato, com coragem, competência e compromisso.”

O atual presidente do Sincor-PR, Wilsinho Pereira, também agradeceu o engajamento dos associados no processo eleitoral. “Particularmente, me sinto realizado pelo trabalho desenvolvido e pelos resultados conquistados sob minha liderança, com o apoio de todos vocês. Agradeço de coração a cada um individualmente e tenho a certeza de que o José Antonio vai desenvolver um excelente trabalho, de forma que possamos continuar fortes e unidos em defesa, proteção e desenvolvimento de nossa categoria”, afirmou.

A relação completa da chapa eleita pode ser conferida no edital: https://www.sincor-pr.org.br/PDF/Edital_registro_de_chapa.pdf