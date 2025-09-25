De 25 a 27 de setembro, no Distrito Anhembi, em São Paulo, a Seguros Unimed, braço segurador e financeiro do Sistema Unimed, participa de mais uma edição do Congresso dos Corretores de Seguros (Conec 2025), o maior evento do setor na América Latina, promovido pelo Sincor-SP, com o tema “SinergIA Digital – O Futuro Inteligente do Corretor de Seguros”.

A empresa estará presente na Trilha Temática 24 com a palestra “O corretor do futuro: como vender mais e melhor comprovadamente”, que acontece no dia 27/09, às 15h30 no estande da Seguros Unimed. Conduzida por Marcelo Scharra, especialista em aceleração de vendas, o executivo vai explorar estratégias práticas de transformação de mindset e técnicas comerciais aplicáveis ao dia a dia dos corretores.

Em um espaço planejado para ações de relacionamento para experiências dos corretores e ativações interativas, como cabine de vento com brindes, distribuição de sorvetes, snacks, café e happy hour, a companhia também prepara novidades em seu estande: o lançamento do Unimed Doenças Graves Cuidado Exclusivo, produto voltado ao público pessoa física, com cobertura nacional para 24 patologias, incluindo câncer e Alzheimer. Entre os diferenciais, estão o acesso à telemedicina para maior conveniência no acompanhamento da saúde e a possibilidade de contratar assistências adicionais, como serviços residenciais e automotivos 24 horas. Além disso, o time de especialistas da companhia estará à disposição para esclarecer dúvidas sobre produtos.