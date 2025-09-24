Grupo HDI anuncia novo Chief Human Resources Officer

O Grupo HDI acaba de anunciar Tiago Barduchi como novo Chief Human Resources Officer. Na nova posição, o executivo será responsável por liderar o processo de fortalecimento de uma cultura cada vez mais ágil e voltada para programas de desenvolvimento de pessoas dentro da companhia.

Com sólida carreira em consultoria estratégica e transformação organizacional, Tiago atuou como Associate Partner na McKinsey & Company e, mais recentemente, como consultor da Egon Zehnder, onde apoiou empresas internacionais em contexto de transformação digital e implementação de metodologia ágil. Além disso, o executivo tem uma trajetória de excelência, com liderança pautada pelo desenvolvimento da organização e das pessoas.

“É uma grande honra assumir a posição de Chief Human Resources Officer do Grupo HDI. Encaro esse desafio com entusiasmo e o compromisso de contribuir para a jornada de transformação da companhia, promovendo uma cultura cada vez mais inovadora e voltada para o desenvolvimento das pessoas, que são o centro dos nossos negócios e da experiência que entregamos a parceiros e clientes. Estou certo de que, juntos, vamos conquistar um futuro ainda mais extraordinário”, afirma Barduchi.

Além de acelerar a transformação da companhia, a chegada do executivo representa um passo estratégico neste momento de consolidação do Grupo HDI.