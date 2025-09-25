Senra Associados anuncia novo gerente comercial no Rio

A Senra Associados Assessoria apresentou, nesta quarta-feira (24), em evento no Centro do Rio de Janeiro, Gustavo Gripa Corrêa como seu novo gerente comercial. O executivo possui 14 anos de experiência no setor, incluindo atuação em seguradora internacional, e ficará responsável pelo relacionamento com assessorias e corretores.

Corrêa afirmou que sua prioridade é apoiar a profissionalização dos corretores e ampliar a presença digital do canal. “As informações chegam rápido e muitos profissionais têm dificuldade de acompanhar as mudanças de produtos. Queremos que a assessoria seja um ponto de apoio, oferecendo treinamento e capacitação digital”, disse.

Gustavo quer trazer para o Rio de Janeiro o que já acontece nas assessorias de São Paulo, que agem como se fossem a área comercial das seguradoras, ministrando treinamentos e fazendo campanhas para os corretores, sem esperar que a companhia solicite ou que faça qualquer tipo de movimento. “Temos que ter essa autonomia tanto para dar treinamentos, quanto para oferecer campanhas e os produtos que a companhia tenha sem ter que aguardar que o comercial da seguradora faça pela gente. Teremos que ter muita iniciativa nesse momento”, frisou.

O gerente ressaltou que haverá intensa interação com associações do setor, com o objetivo de atrair investimentos das seguradoras para o canal de assessorias no Rio. “Queremos que o cenário de assessoria no Rio veja o que vamos fazer e replique. Os beneficiados vão ser os corretores e também as seguradoras. As companhias irão trazer mais investimento para o canal assessoria do Rio”, disse Gustavo Gripa Corrêa.

O diretor Antônio Carlos Senra comentou que setembro marcou um período de mudanças para a empresa, incluindo a abertura de uma filial no Centro do Rio, a comemoração dos 38 anos da assessoria e a contratação de Corrêa. “Apesar de estar com 44 anos de mercado, e realizado profissionalmente, ainda tenho energia para fazer o que sei de melhor, que é dar um atendimento diferenciado ao corretor. Para isso, vamos investir em inovação e tecnologia, modernizando e atualizando a Senra. Para nos ajudar em toda essa reformulação, fomos buscar um profissional de referência no mercado, como o Gustavo”, pontuou destacando ainda a importância da diretora Celeste Senra “pessoa fundamental para o sucesso da empresa e na condução deste novo ciclo”, concluiu o executivo.