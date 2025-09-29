Crescimento inteligente no mercado de seguros

O mercado de seguros brasileiro está vivendo um ciclo de expansão e diversificação. De um lado, clientes mais exigentes e conscientes de riscos buscam soluções que protejam patrimônio, negócios e qualidade de vida. De outro, corretores enfrentam o desafio de ampliar sua atuação em um setor em que margens apertadas e concorrência digital não permitem espaço para amadorismo. Neste cenário, cresce a necessidade de uma transformação na forma como corretores se posicionam e estruturam suas carteiras.

Essa transformação passa por três pilares fundamentais: tecnologia acessível, capacitação contínua e ampliação estratégica de portfólio. Não se trata apenas de acompanhar tendências, mas de assumir um papel consultivo e de alto valor para os clientes, tornando-se indispensável na tomada de decisão.

Um dos pontos centrais é a tecnologia. Muitos corretores ainda associam ferramentas digitais a custos elevados, mas quando esse acesso é democratizado, o jogo muda. O multicálculo é um exemplo prático. Ele permite, em uma única plataforma, simular e comparar cotações de diferentes seguradoras, gerando propostas mais competitivas em menos tempo e com maior precisão. O que antes demandava horas de ligações e planilhas pode ser resolvido em poucos cliques. Ao integrar esse recurso a um ambiente digital mais amplo, o corretor não só economiza tempo como fortalece sua credibilidade diante do cliente, que enxerga transparência e profissionalismo na comparação de opções.

O que alguns chamam de marketplace, na prática, é esse ecossistema que conecta corretores às principais seguradoras, com acesso imediato a multicálculo, gestão de leads, propostas, apólices e métricas comparativas com o mercado. Em vez de um balcão virtual impessoal, trata-se de uma infraestrutura pensada para que corretores tenham todas as ferramentas de gestão e análise em um único lugar, sem custos adicionais. É isso que garante eficiência operacional real e permite competir em igualdade de condições com grandes estruturas.

O segundo ponto é a capacitação. Produtos especializados exigem preparo técnico e visão estratégica. O corretor que domina apenas seguros tradicionais corre o risco de ver sua relevância reduzida, enquanto o mercado avança para soluções mais sofisticadas. Formação contínua não é um diferencial, mas uma exigência. Workshops, treinamentos e consultorias personalizadas ampliam a capacidade de leitura de riscos, fortalecem a comunicação com o cliente e transformam o corretor em um consultor de negócios.

O terceiro pilar está na diversificação do portfólio. Hoje, corretores que desejam crescer de forma sustentável precisam olhar para produtos que vão além do tradicional. O portfólio da Avanza inclui Empresarial, Garantia, RC Profissional, Transportes, Equipamentos, Riscos Nomeados, Riscos de Engenharia, Riscos Diversos, D&O, RC Geral, RC Eventos e Bikes. Cada uma dessas soluções abre novas possibilidades de atuação, permitindo atender desde pequenas e médias empresas até clientes que demandam proteção contra riscos de alta complexidade. Essa diversificação não apenas amplia receita, mas cria fidelização ao oferecer respostas sob medida para diferentes perfis e necessidades.

Mais do que vender seguros, o papel do corretor passa a ser o de antecipar riscos, orientar decisões e transformar a experiência do cliente em algo simples, confiável e estratégico. Esse é o verdadeiro significado de crescimento inteligente. É entender que eficiência operacional e preparo técnico caminham juntos, e que tecnologia só faz sentido quando resolve problemas reais do dia a dia.

O futuro dos corretores será definido pela capacidade de unir esses elementos em uma proposta de valor clara. Aqueles que permanecerem presos a velhos modelos correm o risco de perder espaço para a concorrência digital e para um cliente cada vez mais informado. Já os que abraçarem a inovação, investirem em capacitação e diversificarem sua atuação estarão prontos para liderar as transformações que já estão em curso.

Na Avanza, acreditamos que o corretor não deve caminhar sozinho. Nossa missão é ser a ponte entre tecnologia, conhecimento e eficiência, oferecendo um ecossistema completo para que cada corretor possa transformar seu potencial em resultado real. Seja Avanza e descubra como crescer de forma inteligente, com resultados sustentáveis e impacto duradouro no mercado de seguros.

*Por Ana Carolina Mello é sócia-diretora da Avanza.