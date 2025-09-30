A APSA, uma das principais administradoras de condomínios e serviços imobiliários do país, avaliou as principais garantias utilizadas pelos locatários. De acordo com a pesquisa, o volume financeiro de locação com seguro fiança teve alta de 27,1%, atingindo R$285.544,69. Os Títulos de Capitalização também se destacaram, com um crescimento de 23,2% no valor total movimentado, que passou a R$ 399.133,15. No primeiro semestre de 2025, o valor total das locações com Seguro Fiança e Títulos de Capitalização (R$ 684.677,84) superou o valor das que utilizaram um fiador (R$ 619.826,09), aumento de 11%.

“Há uma mudança de comportamento no perfil dos inquilinos, que buscam cada vez mais praticidade e agilidade no processo de locação. Os dados reforçam a tendência de diversificação nas formas de garantia utilizadas, evidenciando a evolução do mercado em direção a soluções mais flexíveis e adaptadas às novas demandas dos consumidores”, afirma Edgar Poschetzky, diretor executivo da APSA.

Segundo dados do IBGE, o mercado de locações no Brasil acompanha uma tendência de alta: em 2024, o país contava com 77,3 milhões de residências, sendo 23% delas alugadas, o que representa 7,8 milhões de domicílios. O número mostra um crescimento de 25% em relação a 2016, evidenciando que morar de aluguel se tornou uma realidade para uma parcela crescente da população.

Esse movimento reflete mudanças nos hábitos de moradia, especialmente entre os mais jovens e nas regiões metropolitanas, impulsionando o uso de garantias mais modernas e menos burocráticas como o seguro fiança e os Títulos de Capitalização. Diretor-executivo da Federação Nacional de Capitalização, Natanael Castro destaca que os Títulos de Capitalização na modalidade de Instrumento de Garantia estão cada vez mais presentes como uma alternativa no mercado de locações. No primeiro semestre de 2025, essa modalidade alcançou R$1,9 bilhão em receitas, segundo dados da Superintendência de Seguros Privados (Susep), analisados pela FenaCap.

“A Capitalização tem se consolidado como uma solução moderna e eficiente, reunindo praticidade para o inquilino, segurança ao proprietário e simplicidade na contratação. Se a garantia não for utilizada, o montante corrigido pode ser resgatado pelo locatário ao fim do contrato. O crescimento dessa modalidade reflete a versatilidade do setor e adequação dos Títulos para diversos fins, se somando sempre à possibilidade do ganho de prêmios com aspecto lúdico dos sorteios”, afirma Castro.

De acordo com Roberto França, membro da Comissão de Riscos de Crédito e Garantia da Federação Nacional de Seguros Gerais (FenSeg), o momento é de transformação e novas oportunidades no setor.

“Com a taxa Selic em patamar elevado, o aluguel surge como uma solução mais viável e inteligente, especialmente diante das novas demandas econômicas e sociais”, afirma Roberto.

Segundo dados da Superintendência de Seguros Privados (Susep), o produto registrou um aumento de quase R$125 milhões em prêmios emitidos no primeiro semestre de 2025 em relação ao mesmo período do ano anterior, superando a marca de R$953 milhões.

“A escolha por seguradoras experientes e bem avaliadas é fundamental. O seguro fiança não apenas garante o cumprimento das obrigações contratuais, mas também pode oferecer coberturas adicionais, como danos ao imóvel, pintura, multas por rescisão e encargos como IPTU, luz, água, condomínio e gás canalizado”, explica Roberto França