O Sindicato dos Corretores de Seguros de Goiás (Sincor-GO) celebrou, nesta quarta-feira (17), a entrega do “Diploma de Honra ao Mérito” a corretores de seguros, em sessão solene realizada na Câmara Municipal de Goiânia. A homenagem foi proposta pelo vereador Lucas Vergílio, que também preside a Escola de Negócios e Seguros (ENS).

O evento reuniu autoridades e lideranças do setor, destacando a relevância do mercado de seguros e a contribuição dos corretores para a economia e para a segurança das famílias goianas.

O presidente do Sincor-GO, Vinícius de Araújo Porto, afirmou que a iniciativa representa um reconhecimento público ao papel estratégico da categoria. “O corretor de seguros trabalha pela tranquilidade das famílias, oferecendo soluções que garantem proteção em momentos difíceis. Esse diploma valoriza a missão e a importância da nossa atividade para a sociedade”, disse.

Porto também reforçou o compromisso do Sincor-GO com a representatividade da profissão: “Esta conquista é de todos os corretores. O Sincor-GO seguirá atuando para fortalecer a categoria, ampliar a visibilidade da profissão e garantir mais espaço em Goiás e no Brasil.”

A vice-presidente social e de benefícios do sindicato, Vera Campos, também foi homenageada. “Fico muito feliz em receber essa homenagem em nome da nossa profissão, especialmente por ainda termos poucas mulheres no mercado. Agradeço ao vereador Lucas Vergílio por essa oportunidade”, afirmou.

A mesa solene contou ainda com a presença de Jair Gonçalves da Cunha, representando Armando Vergílio dos Santos Júnior, secretário de Estado de Relações Institucionais (Serint) e presidente da Fenacor; Giuliano Baeta, membro efetivo do Conselho Fiscal do Sindseg MG/GO/MT/DF, representando a presidente Andreia Padovani; além do próprio vereador Lucas Vergílio e do presidente do Sincor-GO, Vinícius Porto.