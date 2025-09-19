Conec 2025: Aconseg-RJ participa como patrocinadora oficial

A Associação das Empresas de Assessoria e Consultoria de Seguros do Estado do Rio de Janeiro (Aconseg-RJ) participará do Conec 2025, que acontece de 25 a 27 de setembro, em São Paulo. Pela primeira vez, a entidade será patrocinadora oficial do evento, em conjunto com as demais Aconsegs do país.

Segundo o presidente da Aconseg-RJ, Luiz Philipe Baeta Neves, a iniciativa reforça o posicionamento das assessorias em sintonia com os principais movimentos do setor. “Estar como patrocinadores oficiais do CONEC, lado a lado com as demais Aconsegs, é um marco para nossa categoria. Esse passo demonstra a força das assessorias no mercado e reforça o nosso compromisso com os corretores de seguros”, afirmou.

O estande das Aconsegs foi projetado para promover integração com os corretores. O espaço terá um painel com depoimentos de presidentes de seguradoras parceiras, destacando a relação das assessorias com as companhias. A programação inclui ainda sorteios de brindes oferecidos pelas seguradoras e a presença institucional das assessorias do Rio de Janeiro, representadas com camisas polo padronizadas.

“O nosso estande será um espaço de encontro e de reconhecimento do papel dos corretores no mercado”, disse o presidente da Aconseg-RJ.

A entidade avalia que a participação no Conec 2025 representa um passo importante para o fortalecimento das assessorias e convida corretores e parceiros a visitarem seu estande durante o evento.