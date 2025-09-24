Wiz Co tem 53,7% dos cargos de liderança ocupados por mulheres

A Wiz Co divulgou este mês o relatório de sustentabilidade referente ao ano de 2024, com destaque para a ampliação da liderança feminina, iniciativas ESG, a atuação no terceiro setor e o desempenho financeiro.

A empresa, atualmente, possui 53,7% das posições de lideranças ocupadas por mulheres, sendo 50% em cargos de liderança estratégica e 62,7% em liderança tática – impulsionadas pelo programa de protagonismo feminino, Acelera Ela. A companhia, que recebeu pelo décimo ano consecutivo a certificação GPTW, também registrou uma queda significativa na taxa de rotatividade entre os colaboradores: de 53,20%, em 2023, para 32,11%, em 2024, mostrando maior estabilidade e retenção de talentos.

Além disso, a Wiz Co aderiu ao Pacto Brasil pela Integridade Empresarial, uma iniciativa da Controladoria-Geral da União (CGU) que reforça o compromisso das empresas com a ética e a transparência. Do ponto de vista ambiental, a Wiz Co iniciou seu primeiro inventário de emissões de GEE (gases de efeito estufa) em 2024.

A empresa planeja aprofundar a gestão de riscos e oportunidades climáticas em 2025, em linha com as novas normas IFRS S2, que definem requisitos para a divulgação de informações financeiras relacionadas ao clima e permitem à empresa avaliar tanto os impactos que ela gera no meio ambiente e na sociedade quanto os riscos e oportunidades que as questões ESG representam para o seu desempenho.

“A criação de valor de longo prazo, a gestão estratégica de riscos e oportunidades e o alinhamento à pauta ESG seguem no centro da nossa atuação. Na Wiz Co, entendemos que a sustentabilidade não é uma agenda reputacional, mas um fator estratégico e financeiro”, explica Marcus Vinícius de Oliveira, CEO da Wiz Co, em sua mensagem publicada no relatório de sustentabilidade.

Além disso, a companhia investiu, por meio de leis e programas de incentivos fiscais, mais de R$ 1,2 milhão em 11 projetos sociais voltados, principalmente, para os ODS 1, 3, 4 e 10 do Pacto Global da ONU: Erradicação da Pobreza, Saúde e Bem-estar, Redução das Desigualdades e Igualdade de Gênero. “Reforçamos nossa responsabilidade social por meio de ações que valorizam o capital humano, fortalecem a cultura organizacional e promovem diversidade, equidade e inclusão em todas as esferas”, reforça o CEO.

Com relação aos resultados financeiros da Wiz Co, o lucro líquido ajustado da companhia cresceu 19,2% entre 2024 e 2025, totalizando R$ 439,2 milhões, de acordo com o relatório anual. A empresa distribuiu, ainda, mais de R$ 20 bilhões em crédito, consórcio e seguros em 2024, o que representa um crescimento de 15,9% em comparação a 2023.