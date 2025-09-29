Conec 2025: Lojacorr apresenta marca Lojacorr Seguros

A Lojacorr anunciou, durante o 20º Congresso de Corretores de Seguros (Conec 2025), a marca Lojacorr Seguros. A iniciativa fortalece a clareza da atuação da empresa e consolida sua autoridade no setor, aproximando ainda mais corretores, parceiros e o mercado segurador da essência da Lojacorr.

De acordo com a estratégia apresentada, a adição da palavra “Seguros” à marca elimina ambiguidades e reforça de forma direta o segmento em que a empresa atua. A decisão está alinhada à trajetória de crescimento da Lojacorr e à sua proposta de ser referência para as corretoras parceiras em todo o Brasil.

“Queremos que nossa comunicação esteja cada vez mais clara e conectada ao mercado. A marca Lojacorr Seguros evidencia nossa especialização e reforça nosso posicionamento e compromisso com o mercado segurador”, afirma Dirceu Tiegs, presidente da Lojacorr.

A escolha do Conec como palco para a apresentação foi estratégica. O congresso é o maior evento do setor no Brasil e reúne corretores, seguradoras, jornalistas e influenciadores. Para a Lojacorr, lançar a marca nesse ambiente reforça sua posição no mercado segurador e abre novas oportunidades de relacionamento e negócios.