Conec 2025: ENS participa do congresso de corretores

O Congresso de Corretores de Seguros (Conec), organizado pelo Sindicato dos Corretores de Seguros de São Paulo (Sincor-SP), será realizado entre 25 e 27 de setembro, no Distrito Anhembi, em São Paulo.

Com o tema “SinergIA Digital: O Futuro Inteligente do Corretor de Seguros”, o evento reunirá corretores, seguradoras, lideranças, autoridades e jornalistas do setor para debater tendências, inovação e os novos rumos da profissão.

Em sua 20ª edição, considerado o maior evento do setor no Brasil, o Conec conta com o apoio e a participação da Escola de Negócios e Seguros (ENS). A instituição será representada pelo corpo diretivo: Lucas Vergilio (presidente), Robert Bittar (vice-presidente), Paola Casado (diretora-geral), Maria Helena Monteiro (diretora de Ensino), Luiz Mattua (superintendente de Marketing e Vendas) e Rodrigo Matos (superintendente regional São Paulo).

Gestores das áreas de Ensino, Marketing, Comunicação e Comercial estarão presentes para atender os congressistas que visitarem o estande da ENS na feira de negócios. O espaço terá ações relacionadas a Inteligência Artificial, inovação e transformação digital, além de atividades de marketing e relacionamento.

O aplicativo Conecta ENS, lançado no Conec 2023, estará disponível novamente para mobilizar os participantes. O app pode ser baixado na Play Store e Apple Store.