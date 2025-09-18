PicDoc aposta em telemedicina sob demanda e cresce no Brasil

A PicDoc, healthtech brasileira de telemedicina, consolidou-se como a única plataforma no país a conectar pacientes a médicos de forma imediata, 24 horas por dia, sem necessidade de agendamento.

O modelo permite consultas em minutos, elimina deslocamentos e amplia o acesso a especialistas em qualquer região. Atualmente, a empresa reúne mais de 6 mil profissionais cadastrados e cerca de 50 mil pacientes ativos. O portfólio inclui mais de 70 especialidades, de clínica geral e pediatria a psiquiatria, dermatologia e cardiologia.

Na prática, o paciente acessa a plataforma, define o valor que deseja pagar pela consulta (a partir de R$ 60,00) e, em poucos minutos, é atendido por um médico. Durante a teleconsulta, podem ser emitidas receitas digitais, pedidos de exames e atestados, em conformidade com a legislação.

“A PicDoc nasceu para reduzir barreiras. Muitos brasileiros enfrentam filas intermináveis ou simplesmente não têm acesso a especialistas em cidades menores e regiões remotas. Nossa tecnologia conecta pacientes e médicos em minutos, com qualidade, segurança e preço justo. Além disso, conseguimos atrair profissionais de referência, vindos dos principais hospitais do país, que agora podem atender pacientes em qualquer região com apenas um clique”, destaca Marcelo Amante, CEO da PicDoc.

A startup já participou de programas de aceleração como InovAtiva Brasil, Speed, AstraZeneca Latam e Capital Empreendedor do Sebrae. Para Antonio Paschoal, cofundador e diretor de marketing, a estratégia de crescimento combina métricas de negócio, gestão financeira e experiência do usuário. “Nossa receita de crescimento está diretamente ligada ao controle rigoroso de métricas, responsabilidade na gestão financeira e foco absoluto no sucesso e na experiência do cliente. Acreditamos que só é possível escalar de forma sólida quando entregamos valor real para pacientes e médicos, garantindo confiança e recorrência”.

Além do público urbano, a PicDoc também mira regiões com déficit de atendimento médico, oferecendo consultas especializadas à distância. O objetivo é ampliar o acesso à saúde privada, aliando inclusão digital e escalabilidade.

Com a expansão da demanda, a empresa planeja novos investimentos em tecnologia, inteligência artificial aplicada ao cuidado em saúde, marketing e parcerias estratégicas com farmácias, laboratórios e redes de saúde. A expectativa é atrair investidores interessados em um setor que movimenta bilhões de reais e cresce a taxas de dois dígitos no Brasil e no mundo.