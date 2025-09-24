Conec 2025: Capemisa leva experiências e prêmios aos Corretores

Reconhecida por sua relação próxima com os Corretores e pelo desenvolvimento profissional que proporciona a estes profissionais, a Capemisa Seguradora não poderia ficar de fora do Conec 2025, um dos principais encontros do mercado de Seguros da América Latina. Com o conceito “Para Cada Fase da Vida, uma solução CAPEMISA”, a companhia apresenta um estande interativo, que combina entretenimento, experiências digitais e conteúdo exclusivo para ampliar conhecimentos.

“Nossa proposta é fazer com que o Corretor se envolva com a nossa marca em todos os momentos do evento – teremos encontros de descontração e networking. Será mais um momento para conversarmos sobre negócios e oportunidades para esses profissionais, mas com leveza e descontração, onde ele poderá se sentir à vontade ao final do dia em interlocução direta com nossa equipe”, conta o Diretor Comercial da Capemisa, Fabio Lessa.

Fabio estará no Sinpod Ouvir, podcast oficial do Conec, no 26 de setembro, às 14h, trocando experiências e dicas valiosas sobre como os profissionais podem se destacar no mercado segurador com a ampliação de sua carteira de Seguro de Vida.

A programação da Seguradora no Conec contará ainda com a palestra de Andrea Iorio, palestrante internacional, no dia 27 às 14h, para participar o Corretor só precisa favoritar a Trilha no aplicativo oficial do Conec 2025. Andrea, é um dos principais especialistas em inovação, liderança e comunicação do Brasil. Autor de três best-sellers, professor de MBA na Fundação Dom Cabral e reconhecido como um dos maiores influenciadores do LinkedIn no país, ele abordará o tema “Competências humanas na era digital”, trazendo reflexões sobre o papel das habilidades humanas em um cenário cada vez mais marcado pela inteligência artificial. No final da palestra os Corretores presentes concorrerão ao sorteio de um notebook. Após a apresentação, ele estará no estande da companhia para autografar seus livros, que serão distribuídos aos 100 primeiros Corretores presentes.

Entre as atrações, o público poderá conhecer também o CAPMAN, jogo inspirado no clássico de videogame Pac-Man, em que os participantes concorrem a brindes. Também haverá um Quiz sobre o ‘CAPEMISA VIVA’, no qual o Corretor de Seguros que responder as respostas corretas, mais rápido, levará para casa prêmios como cafeteiras Nespresso, Alexas, caixas de som JBL, projetores portáteis, câmeras instantâneas e até notebook.

A companhia também fez um investimento robusto para estar em ambientes variados do Conec e será patrocinadora oficial do Café da Plenária, reforçando sua proximidade com o público.