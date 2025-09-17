CNseg inicia construção da Casa do Seguro para a COP30

Faltando pouco mais de 60 dias para o maior evento do Clima do Mundo, a Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas, que este ano terá a 30ª edição realizada em Belém (PA), a Confederação Nacional das Seguradoras (CNseg) iniciou a construção da Casa do Seguro. O espaço, que funcionará como a embaixada do setor segurador durante o evento, será instalado na Travessa Alferes Costa, 2828, bairro Pedreira, a poucos metros da entrada da blue zone.

A Casa do Seguro será o maior ambiente de debates sobre temas relacionados à infraestrutura resiliente, inteligência climática, proteção social, finanças sustentáveis, seguros para o agronegócio, a descarbonização da frota e a promoção da sustentabilidade industrial, o que vai posicionar o setor como ator estratégico na aceleração da agenda de transição climática do país.

Concebida para integrar um projeto amplo da CNseg, a iniciativa reúne capacitação, articulação com o poder público e advocacy, com o objetivo de destacar o seguro como instrumento central para a adaptação às mudanças climáticas. O espaço receberá autoridades, representantes da academia e da sociedade civil em discussões sobre financiamento verde, infraestrutura resiliente, eletrificação de frotas e outros temas estratégicos.

Para Dyogo Oliveira, presidente da CNseg, a proposta amplia a visibilidade do setor. “O destaque ao setor na COP30 projeta internacionalmente sua relevância como instrumento de adaptação climática, e o endosso da comunidade internacional contribui para orientar iniciativas públicas e privadas, fortalecendo e ampliando a capacidade de atuação do setor frente aos desafios das mudanças climáticas”, afirmou.

Segundo o executivo, o setor segurador contribui não apenas para a proteção de empresas e famílias diante de riscos extremos, como enchentes e ondas de calor, mas também para estimular investimentos em projetos verdes, energias renováveis e ações de inclusão social. “Assim, contribui para que a transição para uma economia de baixo carbono seja abrangente e justa, beneficiando diferentes partes da sociedade, especialmente os mais vulneráveis”, destacou Oliveira.

A construção da Casa do Seguro conta com a parceria de oito empresas: Allianz, AXA, Bradesco Seguros, MAPFRE, MarshMcLennan, Porto, Prudential e Tokio Marine Seguradora. Cada uma delas abordará temas de sustentabilidade e transição climática alinhados às suas áreas de atuação, enriquecendo os debates.

“O papel dos empoderadores é promover discussões profundas e diversificadas ao longo de 11 dias de atividades, compartilhando boas práticas, experiências e soluções inovadoras. Ao agirem assim, ajudam a fortalecer o vínculo direto entre o setor e a agenda da COP30, evidenciando como as seguradoras contribuem para a resiliência climática, para uma transição justa e para o financiamento de uma economia mais sustentável”, reforçou Oliveira.

Com 1,6 mil m², o pavilhão funcionará de 10 a 21 de novembro, recebendo autoridades governamentais, lideranças empresariais, representantes de organizações internacionais e contrapartes estrangeiras da CNseg.