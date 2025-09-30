Brasil 2050: o desafio de amadurecer com qualidade de vida

O Brasil está envelhecendo mais rápido do que a média dos demais países. Projeções demográficas do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) apontam que, em pouco mais de duas décadas, em 2050, aproximadamente 23% da população brasileira terá 60 anos ou mais. Ainda segundo o instituto, essa proporção deverá atingir 37,8% em 2070, quando a idade média da população prevista será de 48,4 anos, frente aos 35,5 anos de 2023.

O fenômeno, conhecido como Tsunami Prateado, é resultado da combinação entre o aumento da expectativa de vida ao nascer, que deve superar 81 anos até 2040 e chegar a 83,9 anos em 2070, e a queda da taxa de fecundidade, que passou de seis filhos por mulher nos anos 1960 para 1,6 em 2025, inferior ao patamar mínimo para reposição populacional.

O desafio é claro: considerando a idade mínima de aposentadoria no Brasil, de 65 anos, será preciso garantir renda por cerca de duas décadas após o fim do período laboral. Mais do que uma questão individual, esse cenário representa um chamado coletivo para repensar como financiar a longevidade. É nesse ponto que a previdência privada se apresenta como ferramenta estratégica, ajudando famílias a atravessar esse período com mais segurança, bem-estar e qualidade de vida.

“Envelhecer não é só ver o tempo passar, mas poder acompanhar o crescimento dos filhos, cuidar dos netos, realizar sonhos guardados e viver com mais calma. Para que esses anos a mais sejam de fato uma conquista, precisamos pensar no futuro desde já. A previdência privada contribui para que cada fase da vida seja usufruída com equilíbrio, acesso a oportunidades e perspectiva de realizações pessoais”, afirma Estevão Scripilliti, diretor da Bradesco Vida e Previdência.

O estudo Brasil Prateado, realizado pelo Data8, hub de pesquisa e inteligência focado em Economia da Longevidade, reforça essa urgência. Os brasileiros 50+ já consomem, em média, 38% a mais por mês do que os jovens, principalmente em moradia, saúde, transporte e alimentação. Em 2024, representavam 35% do consumo de saúde no país, e devem chegar a 43% até 2034. Apesar do maior poder de consumo, a cesta dos maduros é menos diversificada, refletindo necessidades específicas da longevidade.

“A longevidade é uma conquista coletiva, mas só será plenamente aproveitada se vier acompanhada de preparo. Quanto antes cada um se planejar, maiores serão as chances de viver essa fase com autonomia e plenitude. A previdência privada é um instrumento que tem muito a contribuir nessa direção, com a vantagem adicional de oferecer soluções que se estendem para além da aposentadoria. Pode ser programada, por exemplo, para o pagamento de um bom plano de saúde em idades mais avançadas ou mesmo a aquisição de um imóvel, entre outras possibilidades” destaca Scripilliti.

Além disso, a previdência privada possui atributos exclusivos frente às demais modalidades de investimentos, como dedução no Imposto de Renda dos valores investidos em até 12% da renda bruta anual, no caso do PGBL; escolha do regime tributário entre progressivo e regressivo; isenção da cobrança intermediária de IR, potencializando acumulação; portabilidade, que permite alterar a estratégia de investimento sem incidência de imposto; eficiência do planejamento sucessório, pois os recursos não entram em inventário, sendo transferidos diretamente aos beneficiários indicados no plano em no máximo 30 dias, sem incidência de ITCMD.

“Há várias possibilidades para destinar as reservas acumuladas ao longo da vida na fase pós-laboral, mas todas envolvem uma dose de risco. Já a previdência privada oferece previsibilidade à renda futura, por meio da atualização monetária e da garantia de juros”, conclui o diretor da Bradesco Vida e Previdência.