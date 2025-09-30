Seguro Garantia fortalece startups e acelera a inovação no Brasil

O universo das startups vive um paradoxo constante: enquanto essas empresas nascem da ousadia de transformar mercados, sua sobrevivência depende de conquistar credibilidade em um ambiente marcado pela desconfiança e pelo alto risco. Nesse cenário, o Seguro Garantia surge como um recurso estratégico capaz de mudar o jogo, permitindo que negócios emergentes firmem contratos sólidos e transmitam segurança a clientes, investidores e parceiros. O que antes era uma ferramenta restrita a grandes corporações e obras de infraestrutura, hoje se apresenta como alternativa acessível e competitiva também para empresas em fase inicial.

Essa mudança de paradigma tem efeitos diretos sobre o ecossistema empreendedor brasileiro, considerado um dos mais dinâmicos da América Latina. Segundo dados da Associação Brasileira de Startups, o país já ultrapassa 14 mil startups ativas, espalhadas por diferentes segmentos. No entanto, boa parte delas enfrenta obstáculos para transformar inovação em contratos consistentes, sobretudo por falta de garantias formais. Nesse ponto, o Seguro Garantia atua como um mecanismo de democratização, ampliando o acesso a oportunidades que antes ficavam restritas às companhias de grande porte.

A versatilidade desse instrumento é outro fator relevante. Ele pode ser aplicado em contratos de prestação de serviços, fornecimento de bens, projetos de infraestrutura, adiantamento e retenção de pagamentos, além de oferecer respaldo em disputas judiciais. Para negócios em fase inicial, essa flexibilidade representa não apenas proteção financeira, mas também a chance de competir em igualdade com players mais consolidados. O benefício vai além da segurança: trata-se de uma ponte entre a ousadia das startups e a confiança exigida pelo mercado.

É verdade que alguns críticos ainda podem considerar o Seguro Garantia um recurso oneroso ou complexo demais para negócios pequenos. Porém, essa visão ignora a transformação em curso. Com a atuação de insurtechs que desenvolvem soluções sob medida para novas economias, o acesso deixou de ser restrito. O modelo atual é mais ágil, menos burocrático e ajustado à realidade de empresas que precisam de flexibilidade para crescer. Assim, o argumento da inviabilidade perde força diante de uma oferta cada vez mais adaptada.

O fortalecimento do empreendedorismo brasileiro passa por ampliar o leque de ferramentas que tornam as startups mais resilientes. Ao adotar o Seguro Garantia, essas empresas não apenas reduzem riscos e reforçam sua imagem de confiança, mas também criam condições para sustentar contratos de longo prazo, atrair investimentos e acelerar sua trajetória de crescimento. Em um país onde inovação e incerteza caminham lado a lado, esse mecanismo pode ser o fator decisivo para transformar boas ideias em negócios duradouros.

Por Caroline Ramos, co-fundadora e COO da Granto Seguros*