Zurich Seguros patrocina Rio Open pelo segundo ano consecutivo 

A Zurich Seguros anuncia a renovação do patrocínio ao Rio Open, evento da Associação de Tenistas Profissionais (ATP) e maior torneio de tênis da América do Sul, realizado no Brasil. Esta será a segunda participação consecutiva da seguradora como patrocinadora oficial do campeonato, que em sua 12ª edição acontece entre os dias 14 e 22 de fevereiro de 2026, no Jockey Club Brasileiro, na Gávea, Rio de Janeiro. Entre os nomes já confirmados na chave de simples está o italiano Lorenzo Musetti (medalhista de bronze nos Jogos Olímpicos de Paris-2024).

Mais do que uma plataforma de visibilidade institucional, o patrocínio consolida o esporte como um dos pilares estratégicos da marca Zurich. Em 2026, a atuação da companhia nesse território estará estruturada em quatro frentes complementares: apoio a grandes eventos esportivos, incentivo a projetos de base, investimento em ações sociais com foco na democratização do esporte e campanhas de mídia que reforçam os valores da seguradora junto ao público brasileiro.

“Estamos muito felizes em renovar nossa parceria com o Rio Open, um evento que carrega a essência do tênis e conecta o público brasileiro à elite mundial do esporte. Essa iniciativa reflete o compromisso da Zurich em investir no futuro do esporte no Brasil, seja por meio de grandes competições, seja por projetos que promovem inclusão e impacto social”, afirma Lucía Sarraceno, diretora de Marketing e Clientes da Zurich Seguros.

Além do patrocínio ao torneio, a Zurich mantém um histórico consistente de incentivo ao tênis como instrumento de transformação. Um dos principais exemplos é o apoio às Irmãs do Tênis, Agatha e Tabatha Carvalho, jovens atletas que são um exemplo da inclusão de meninas no esporte. A seguradora também atua em parceria com o Instituto Próxima Geração (IPG), em Belo Horizonte, por meio de ações que contribuem para o desenvolvimento de novos talentos e ampliam o acesso de crianças e adolescentes à prática esportiva. No campo da comunicação e engajamento com os fãs da modalidade, a Zurich também patrocina o New Balls Please!, podcast especializado em tênis apresentado por Fernando Meligeni e Fernando Nardini.

A presença da Zurich no Rio Open integra uma estratégia mais ampla de posicionamento de marca, que busca alinhar inovação, empatia e responsabilidade social. O esporte, nesse contexto, é visto como uma poderosa ferramenta de inclusão, construção de valores e fortalecimento do vínculo com a sociedade. Ao apoiar iniciativas que promovem diversidade, educação e mobilidade social por meio do esporte, a seguradora reafirma sua ambição de ir além da proteção financeira e contribuir ativamente para um futuro mais justo e sustentável.