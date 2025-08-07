Projeto “Na Pista Certa” leva educação de trânsito em São Carlos

Entre os dias 4 e 8 de agosto, o programa “Na Pista Certa” desembarca em São Carlos, no interior de São Paulo. Promovido pela Fundación Mapfre, a iniciativa tem como objetivo ensinar as leis de trânsito de forma lúdica e acessível para crianças de 5 a 11 anos. A atividade acontecerá na Avenida Regit Arab, na Cidade Aracy, e contará com o apoio da Secretaria Municipal de Educação. As visitas das escolas municipais agendadas previamente acontecerão das 08h30 às 17h00.

A ação marca o retorno às aulas dos alunos da rede municipal e reforça a importância da educação no trânsito desde os primeiros anos escolares. Com estrutura adaptada para atender crianças com mobilidade reduzida e Transtorno do Espectro Autista (TEA), o projeto transforma o conteúdo educativo em uma experiência interativa: há teatro de fantoches e uma cidade cenográfica de 600m², com vias sinalizadas, bicicletas e triciclos.

O Na Pista Certa integra a frente de Prevenção e Segurança Viária da Fundación Mapfre e já beneficiou mais de 20 mil crianças em 2024. Para a operação na cidade de São Carlos, são esperadas mais de 1000 crianças.

“Levar educação viária para crianças é uma forma de promover transformações que ultrapassam o ambiente escolar. Em cidades como São Carlos, que investem em conhecimento e desenvolvimento social, o ‘Na Pista Certa’ chega para fortalecer ainda mais essa cultura de futuro e responsabilidade coletiva”, destaca Fátima Lima, representante da Fundación Mapfre no Brasil.