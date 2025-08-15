SindsegSC anuncia Oxxy Seguradora como nova integrante

O SindsegSC tem a satisfação de anunciar a Oxxy Seguradora como nova integrante do seu quadro associativo. 100% catarinense, a empresa passa a fazer parte da entidade líder no estado, que atua de forma estratégica na defesa dos interesses do setor e na promoção da cultura do seguro para a sociedade.
A integração de uma seguradora ao SindsegSC representa a soma de esforços em prol de objetivos comuns, fortalecendo o mercado e gerando retornos expressivos para todo o ecossistema do seguro. Para o SindsegSC, a entrada da nova associada simboliza um passo importante na ampliação de parcerias e no fortalecimento institucional do setor.
“Seja bem-vinda, OXXY Seguradora! Estamos muito felizes em tê-los conosco nessa jornada e certos de que essa união será marcada por muitas conquistas, cooperação e crescimento”.
