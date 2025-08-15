Proauto lança novo site com foco na experiência do usuário

A Proauto anunciou o lançamento oficial de seu website redesenhado. A iniciativa faz parte da estratégia digital da companhia, conectando-se com o aplicativo, considerado hoje o mais bem avaliado do segmento. A nova plataforma busca oferecer experiência aprimorada para associados, parceiros e representantes, integrando os canais digitais da empresa.

A modernização foi motivada pela necessidade de mais agilidade, usabilidade e responsividade. De acordo com o CEO da Proauto, Rafael Torquetti, o novo site também aprimora a jornada do associado. “O coração desta transformação reside na experiência do usuário. O novo site é um reflexo do nosso posicionamento que prioriza as pessoas. O design responsivo assegura que a plataforma se adapte a qualquer dispositivo, seja desktop, tablet ou celular, garantindo um acesso facilitado e uma navegação segura e intuitiva”, explica.

Para os associados, o novo site oferece recursos como emissão de boletos, gerenciamento de sinistros, consulta de cota participativa e acesso à carteira virtual.

A companhia também incluiu recursos de acessibilidade, como tradução para Libras, modo de leitura otimizado, leitor de tela para usuários com deficiência visual e ajustes de contraste, fontes e espaçamento.

A reformulação contempla ainda parceiros e representantes, mantendo as regras de negócio para leads e a segurança de dados, em conformidade com a LGPD.

O site está disponível em português, inglês e espanhol. O blog foi reorganizado, com categorias filtráveis e FAQs estruturados para ampliar o acesso à informação.

“Este lançamento representa um marco fundamental nossa jornada. Nosso novo site não é apenas uma atualização tecnológica; é a materialização do nosso compromisso em oferecer a melhor experiência digital possível aos nossos associados e parceiros. É um passo importante para um ecossistema digital integrado, que reflete a essência de uma PROAUTO que evolui constantemente para servir melhor”, afirma Leandro Costa Ramos, presidente da Proauto.

A nova plataforma pode ser acessada em proauto.org.br.