A BVIX é a seguradora oficial do SAF do Botafogo

“Esse momento reforça o alinhamento entre as marcas e nos ajuda a construir uma narrativa poderosa. A BVIX foi acolhida, se sentiu em casa, e deseja levar esse mesmo sentimento de segurança, pertencimento e proximidade a todos os torcedores, jogadores, associados e simpatizantes do esporte”, destacou Calheiros.

Segundo o executivo, essa parceria representa muito mais do que visibilidade institucional: “é a materialização da missão da BVIX de apoiar aquilo que desperta paixão, mobiliza comunidades e conecta diferentes realidades. Assim como no esporte, acreditamos no trabalho em equipe, na superação de desafios e na construção de resultados consistentes”, afirmou o presidente da BVIX Seguradora.

Sobre a escolha do Botafogo como parceiro, Calheiros destacou a coerência com os valores da seguradora: “Foi feita com base nos valores da organização, que inspira torcedores e a sociedade em geral, utilizando o esporte como meio para promover a inclusão, igualdade e o respeito — princípios que fazem parte do DNA da BVIX. Acreditamos que apoiar o esporte é também apoiar histórias, trajetórias e sonhos. Essa oportunidade simboliza a nossa forma de atuar no mercado com proximidade, sensibilidade social e conexão real com a vida das pessoas”, completou.

A partir de agosto, a marca BVIX passa a integrar oficialmente os canais do Botafogo, com ações de engajamento direcionadas a torcedores, parceiros e clientes. “A BVIX buscará se conectar com um público que compartilha valores como paixão, união e confiança — entre eles, os sócios-torcedores, simpatizantes do Clube, amantes do futebol e nossos próprios colaboradores. Nosso objetivo é fortalecer vínculos com pessoas que acreditam no poder do esporte como ferramenta de transformação, reforçando nossa atuação próxima, humana e acessível”, finalizou o presidente