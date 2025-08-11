Sancor Seguros participa do Corretor na Real

A Sancor Seguros participou na última semana do evento Corretor na Real, promovido pelo Sindicato dos Corretores de Seguros de Minas Gerais (Sincor-MG), que reuniu profissionais do setor em Diamantina, no interior do estado mineiro. Durante o evento, a Sancor realizou ativações com foco em relacionamento e troca de experiências. A participação no evento demonstrou o o seu compromisso em manter a proximidade com seus parceiros, enfatizando a escuta ativa e o diálogo direto como meios para o avanço mútuo.

“Foi uma alegria imensa estar em Diamantina, participando do Corretor na Real, esse evento tão especial promovido pelo Sincor. Estar com os corretores, em nossas terras mineiras, compartilhando esse momento, torna tudo mais especial. Nosso espaço foi preparado com muito carinho, com aquele cafezinho 100% arábica, produzido na região — um café que representa o sabor, a tradição e a identidade de Diamantina. E nossa cabine de fotos registrou muitos sorrisos e momentos que, com certeza, vão ficar na memória de todos nós. Mais do que informação, queremos que cada corretor leve daqui boas lembranças, uma experiência marcante e a certeza de que estamos sempre ao lado dos nossos parceiros. Parabenizamos, com todo carinho, a equipe do Sincor-MG, que pensou em cada detalhe com tanto cuidado pra fazer deste evento algo realmente único e inesquecível”, afirmou Rosangela Oliveira, Gerente da Sancor Seguros.

A visão é compartilhada por Dárcio Melo, da assessoria Mantiseg, que ressaltou a relevância da participação da Sancor em eventos regionais. “A presença da companhia mostrou o compromisso em se posicionar no mercado mineiro, com estrutura, bons produtos e atendimento qualificado. Isso fortalece nosso trabalho no dia a dia com os corretores”, avaliou.

Ricardo Zhouri, sócio do Grupo TYCHE, também celebrou os resultados da parceria. “Ultrapassamos os dois milhões em produção no último mês com a Sancor Seguros e seguimos crescendo. Mostrar aos corretores a seriedade da Sancor e o potencial dos seus produtos é fundamental. Estamos prontos para alcançar marcas ainda maiores”, afirmou.

Com mais de mil participantes, incluindo profissionais e familiares, o evento dinamizou o comércio e o turismo em Diamantina, gerando um impacto positivo na economia local.