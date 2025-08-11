Allianz registra lucro operacional de €8,6 bi no 1º semestre

“A Allianz alcançou resultados recordes no primeiro semestre do ano, sustentados por um crescimento contínuo e um foco disciplinado na produtividade. O valor e a relevância dos nossos produtos nos ajudam a manter e expandir nossa base de clientes.

Nossa combinação diversificada de negócios, alcance global e execução consistente trazem oportunidades e impulso, nos colocando no caminho certo para cumprir as ambições estabelecidas em nosso Dia do Mercado de Capitais em dezembro”, diz Oliver Bate, CEO do Grupo Allianz.

Destaques financeiros

“A força do nosso modelo de negócios e a capacidade de entrega consistente da Allianz é evidente em nosso lucro operacional recorde de 8,6 bilhões de euros para os primeiros seis meses do ano. Geramos um crescimento saudável e lucrativo em todos os segmentos e continuamos a produzir valor sustentável para todas as partes interessadas.

Nosso desempenho estabelece uma base sólida para o restante do ano e afirmamos com confiança nossa previsão de lucro operacional para o ano inteiro de 16 bilhões de euros mais ou menos 1 bilhão de euros”, afirma Claire-Marie Coste-Lepoutre, CFO do Grupo Allianz.

No 2T 2025, a Allianz apresentou um notável desempenho, caracterizado por um forte crescimento e um lucro operacional recorde.

Nosso volume total de negócios atingiu 44,5 (2T 2024: 42,6) bilhões de euros, um crescimento interno de 8,0%. Todos os segmentos contribuíram para este crescimento atraente.

O lucro operacional aumentou em 12,2% e alcançou um nível recorde de 4,4 (3,9) bilhões de euros, 28% da nossa previsão média para o ano inteiro.

O lucro líquido básico dos acionistas avançou 17,3% e chegou a 3,0 (2,5) bilhões de euros. Este crescimento foi impulsionado por um maior lucro operacional e um resultado não operacional melhorado. Ajustado pelo ganho de 0,3 bilhão de euros com a venda da Joint Venture UniCredit, o lucro líquido básico dos acionistas aumentou 7,1%.

Os resultados de 6M 2025 da Allianz foram excelentes, alcançando um lucro operacional recorde, sustentado por um crescimento interno de dois dígitos.

Nosso volume total de negócios expandiu para 98,5 (6M 2024: 91,0) bilhões de euros, um crescimento interno de 10,1%, com um crescimento particularmente forte no nosso segmento Vida/Saúde.

O lucro operacional foi excelente, a 8,6 (7,9) bilhões de euros, um forte aumento de 9,3%. O negócio de Ramos Elementares (P&C) foi o principal impulsionador do crescimento, mas todos os segmentos de negócios contribuíram.

O lucro líquido básico dos acionistas avançou 9,5% e chegou a um forte nível de 5,5 (5,0) bilhões de euros. Ajustado para uma provisão fiscal não recorrente relacionada com a futura venda da nossa participação nas Joint Ventures Indian no 1T e o ganho com a venda da Joint Venture UniCredit no 2T, o lucro líquido básico dos acionistas teve um aumento de 6,2%.

O lucro básico por ação (EPS)⁶ totalizou 13,99 (12,57) euros, um aumento de 11,3%. Ajustado pela provisão fiscal extraordinária acima mencionada e pelo ganho com venda, o lucro básico por ação aumentou 7,9%.

A Allianz apresentou um excelente retorno básico sobre patrimônio líquido (RoE)⁶ anualizado de 18,5% em 6M 2025 (ano inteiro de 2024: 16,9%). Ajustado pelos efeitos da provisão fiscal extraordinária e pelo ganho com venda, o retorno básico sobre patrimônio líquido (RoE) anualizado foi de 17,9%.

Este desempenho foi alcançado ao mesmo tempo em que mantivemos uma forte capitalização com um coeficiente Solvency II de 209% (1T 2025: 208%), apoiado por uma excelente geração de capital.

A Allianz está totalmente em linha para atingir sua previsão para o ano todo de um lucro operacional de 16,0 bilhões de euros, mais ou menos 1 bilhão de euros.

O programa de recompra de ações de até 2 bilhões de euros, anunciado em 27 de fevereiro, está em andamento e a soma de 1.0 bilhão de euros foi concluída nos primeiros seis meses de 2025.

Seguros Ramos Elementares (P&C): crescimento muito bom e excelente rentabilidade de subscrição

Principais mensagens / Seguros Ramos Elementares (P&C) – 2T 2025 Crescimento interno muito bom de 8,7%Lucro operacional recorde, atingindo 29% da nossa previsão média para o ano inteiroExcelentes índices combinados nos segmentos comercial e varejo de 90,3% e 91,8%

No 2T 2025, o volume total de negócios alcançou 20,1 (2T 2024: 19,3) bilhões de euros. O crescimento interno foi muito bom, a 8,7%, com um crescimento saudável tanto no comercial⁸ quanto no varejo⁹. A Allianz gerenciou com sucesso o crescimento dos seus negócios, mantendo a disciplina de subscrição.

O lucro operacional cresceu para um nível recorde de 2,3 (1.9) bilhões de euros, um aumento de 20% comparado com o segundo trimestre de 2024. O crescimento foi inteiramente impulsionado por um resultado mais elevado nos serviços de seguros.

O índice combinado melhorou para um excelente nível de 91,2% (93,5%). O índice de sinistralidade atingiu 67,4% (69,2%), uma forte melhora de 1,9 pontos percentuais. Este desempenho foi apoiado por perdas ligeiramente menores com catástrofes naturais, bem como por melhorias subjacentes, parcialmente compensadas por um resultado de run-off mais baixo. O índice de despesas se desenvolveu favoravelmente em 0,4 pontos percentuais, chegando a 23,9%.

O varejo teve um forte desempenho. Ele apresentou um crescimento interno muito bom de 7% ao mesmo tempo que melhorou ainda mais seu índice combinado para 91,8% (94,7%).

O negócio comercial atingiu um forte crescimento interno de 10%, tendo se beneficiado também de um alto crescimento no negócio de saúde dos parceiros da Allianz. O segmento alcançou um excepcional índice combinado de 90,3% (91,3%).

Principais mensagens / Seguros Ramos Elementares (P&C) – 6M 2025 Crescimento interno muito bom de 7,9%Lucro operacional recorde, atingindo 56% da previsão média para o ano inteiroExcelentes índices combinados nos segmentos comercial e varejo, apoiados por ações de subscrição

No período de 6M 2025, o volume total de negócios atingiu 47,1(6M 2024: 44,8) bilhões de euros, apresentando um crescimento interno muito bom de 7,9%.

O lucro operacional foi excelente, a 4,5 (4,0) bilhões de euros, alcançando 56% da nossa previsão média para o ano inteiro. O forte crescimento de 12% foi inteiramente impulsionado por um resultado mais elevado nos serviços de seguros, que mais do que compensou um resultado operacional mais baixo.

O índice combinado ficou em um forte nível de 91,5% (92,7%), com melhorias no índice de sinistralidade e no índice de despesas. O índice de sinistralidade atingiu 67,5% (68,3%). As melhorias subjacentes impulsionadas por ações de subscrição e perdas ligeiramente menores com catástrofes naturais compensaram com folga o menor índice de run-off. O índice de despesas teve uma melhora de 0,4 pontos percentuais, chegando a 24,0%.

O desempenho dos nossos negócios de varejo e comercial foi sólido.

No nosso negócio de varejo, o crescimento interno atingiu 8%, enquanto o índice combinado melhorou em 2,0 pontos percentuais, para 91,8%, impulsionado pelos nossos negócios PME e não motor.

O crescimento interno de 7% em nosso negócio comercial foi sólido e o segmento alcançou um excelente índice combinado de 91,0% (90,6%).

Seguro Vida/Saúde: forte crescimento de novos negócios e margens atrativas

Principais mensagens / Seguro Vida/Saúde – 2T 2025 93% dos prêmios de novos negócios gerados nas linhas preferenciaisMargem de novos negócios atrativa em 5,7%, bem acima da nossa meta de 5%Lucro operacional sólido de 1,4 bilhão de euros, atingindo 26% da nossa previsão média para o ano inteiro

No 2T 2025, PVNBP, o valor atual dos prêmios de novos negócios cresceu, para 19,5 (2T 2024: 18,8) bilhões de euros. O crescimento foi generalizado e 93% (93%) dos nossos novos negócios foi gerado nas nossas linhas preferenciais.

A margem de novos negócios (NBM) permaneceu atrativa, a 5,7% (5,8%) e o valor dos novos negócios (VNB) aumentou em 2,9%, para 1,1 (1,1) bilhão de euros.

O lucro operacional avançou a um forte nível de 1,4 (1,4) bilhão de euros, um aumento de 1,8%, e atingiu 26% da nossa previsão média para o ano inteiro.

A Margem de Serviços Contratuais (CSM) totalizou 55,8 bilhões de euros (1T 2025: 57,0 bilhões de euros)¹². O desenvolvimento foi impactado por efeitos cambiais e pela venda da UniCredit Allianz Vita S.p.A.. O crescimento normalizado de CSM foi bom, a 0,9%.

Principais mensagens / Seguro Vida/Saúde – 6M 2025 Forte crescimento de dois dígitos nos prêmios de novos negócios, com margens atrativasCrescimento do lucro operacional de 5%, distribuído pela maioria das regiõesCrescimento normalizado do CSM de 2,8%, em linha com a meta de crescimento de ~5% para o ano inteiro

No período de 6M 2025, PVNBP aumentou 10,9% e chegou a 45,6 (6M 2024: 41,1) bilhões de euros, com crescimento na maioria das OEs. Durante o primeiro semestre de 2025, 92% (93%) das nossas novas vendas comerciais foram realizadas nas nossas linhas preferenciais.

A margem de novos negócios (NBM) ficou em um nível atraente de 5,6% (5,7%). O valor dos novos negócios (VNB) aumentou em 8,6%, para 2,6 (2,4) bilhões de euros.

O lucro operacional de 2,8 (2,7) bilhões de euros aumentou em 4,6%, atingindo 51% da nossa previsão média para o ano inteiro.

A Margem de Serviços Contratuais (CSM) cresceu para 55,8 bilhões de euros, partindo de 55,6 bilhões de euros¹³ no final de 2024. O crescimento normalizado de CSM de 2,8% foi bom e a Allianz está em linha para atingir a nossa ambição de ~5% de crescimento para o ano.

Gestão de Ativos: bom crescimento orgânico dos ativos sob gestão de terceiros

Principais mensagens / Gestão de Ativos – 2T 2025 As receitas impulsionadas pelos ativos sob gestão (AuM) crescem 8% (ajustado por F/X)O lucro operacional avança em 5% e atinge 779 milhões de eurosBons ingressos líquidos de terceiros de 14 bilhões de euros

No 2T 2025, as receitas operacionais aumentaram para 2,0 (2T 2024: 2,0) bilhões de euros, um crescimento interno de 6,6%. Isso se deveu ao aumento das receitas impulsionadas pelos ativos sob gestão (AuM), que cresceram 8,0% (ajustado por F/X).

O lucro operacional aumentou para um bom nível de 779 (742) milhões de euros, uma elevação de 4,9%. Ajustado pelos efeitos da conversão cambial, o lucro operacional aumentou em 9,1%. A relação custo-rendimento (CIR) melhorou para 61,3% (62,4%), refletindo um bom desenvolvimento das receitas e uma gestão rigorosa dos custos.

Os ativos de terceiros sob gestão totalizaram 1.842 trilhão de euros em 30 de junho de 2025 (2T 2024: 1.803; 1T 2025: 1.914). Comparado com o primeiro trimestre de 2025, efeitos positivos de mercado de 18 bilhões de euros e ingressos líquidos de 14 bilhões de euros foram mais do que compensados pelos efeitos da conversão cambial de 103 bilhões de euros. A média de ativos de terceiros sob gestão totalizou 1.855 trilhão de euros, 4% acima do 2T 2024.

Principais mensagens / Gestão de Ativos – 6M 2025 Bons ingressos líquidos de terceiros, de 42 bilhões de eurosO lucro operacional aumenta 5%, para 1,6 bilhão de euros, em linha com as perspectivas para o ano inteiroA relação custo-rendimento melhora para 61,3%

No período de 6M 2025, as receitas operacionais aumentaram para 4,1 (6M 2024: 4.0) bilhões de euros, um crescimento interno de 3,8%. O aumento foi impulsionado por receitas mais elevadas provenientes dos ativos sob gestão (AuM), na sequência de um aumento da média dos AuM de terceiros.

O lucro operacional aumentou para 1,6 (1,5) bilhão de euros, uma elevação de 4,8%. Ajustado pelos efeitos da conversão cambial, o lucro operacional aumentou em 5,7%. A relação custo-rendimento (CIR) melhorou, atingindo 61,3% (61,8%).

Os ativos de terceiros sob gestão totalizaram 1.842 trilhão de euros em 30 de junho de 2025, comparado com 1.920 trilhão de euros em 31 de dezembro de 2024. Bons ingressos líquidos de 42 bilhões de euros e os efeitos positivos de mercado foram mais do que compensados pelos efeitos da conversão cambial de 160 bilhões de euros. A média de ativos de terceiros sob gestão totalizou 1.896 trilhão de euros, 7% acima do período 6M 2024.