Rodobens e BTG Pactual firmam parceria em consórcios

A Rodobens e o Banco BTG Pactual anunciam uma nova parceria estratégica para a distribuição de cotas de consórcios, com previsão de oferta dos produtos em todo o país, marcando mais um passo na expansão da atuação comercial da empresa no setor financeiro.

A parceria contempla consórcios voltados a imóveis, automóveis e caminhões e representa uma união de expertises: de um lado, a tradição de mais de 75 anos aliada à constante inovação tecnológica e de produtos da Rodobens; do outro, a força de relacionamento, distribuição e capilaridade do BTG Pactual, uma das instituições mais respeitadas do mercado financeiro brasileiro.

O BTG Pactual como parceiro estratégico foi uma escolha pautada por fatores como o alinhamento de posicionamento institucional, reputação no mercado e complementaridade entre as operações. “Essa é uma parceria construída com base na confiança, na inovação e com foco no cliente. Estamos unindo duas marcas sólidas para entregar soluções de planejamento financeiro com mais alcance e valor percebido”, afirma Sebastião Cirelli, Diretor Executivo de Consórcios da Rodobens.

Com essa iniciativa, a as empresas se propõem a oferecer soluções completas, seguras e inovadoras aos clientes — sempre com foco na centralidade, na confiança e no planejamento inteligente. Para garantir excelência em todas as etapas da jornada do cliente, a parceria inclui iniciativas de capacitação e integração das equipes comerciais, com o uso de plataformas tecnológicas e treinamentos focados nos diferenciais dos produtos.

“Nossa prioridade é assegurar que o cliente BTG tenha uma experiência de venda e pós-venda 100% alinhada ao modelo Rodobens, com a mesma qualidade e consistência já reconhecidas no mercado”, afirma Humberto Mazzotti, Diretor Comercial de Consórcios da Rodobens.