Recebido pelo mentor Álvaro Fonseca e diretoria do Clube dos Corretores de Seguros de São Paulo (CCS-SP) no tradicional almoço da entidade, realizado no dia 5 de agosto, no Terraço Itália, o presidente do Clube Vida em Grupo São Paulo (CVG-SP), Anderson Mundim apresentou o seguro de vida como uma grande oportunidade de rentabilidade para os corretores de seguros, considerando que o ramo ainda tem muito espaço para crescer no país.

Frequentador dos eventos do CCS-SP, sempre na condição de executivo de seguradora, Mundim participou pela primeira vez do almoço como presidente do CVG-SP. Acompanhado de Paulo Meinberg, membro do Conselho Consultivo, e de Mario Jorge Pereira, diretor adjunto da diretoria de Relações com o Mercado na atual gestão, Mundim destacou a atuação da entidade, ao longo de 44 anos, na disseminação do seguro de pessoas e na formação profissional.

O presidente do CVG-SP trouxe dados que demonstram, por um lado, o crescimento contínuo do ramo vida nos últimos anos, mas, por outro, a sua ainda baixa penetração. Em 2025, no primeiro quadrimestre, o prêmio direto do seguro de pessoas cresceu 9,1%, em comparação com o mesmo período do ano anterior, passando de R$ 23,03 bilhões para R$ 25,11 bilhões. Entre 2024 e 2023, o crescimento foi de 19,7% e no período entre 2023 e 2022, de 9,5%.

No entanto, apenas 17% da população possuem seguro de vida. “E pasmem, destes, se tirarmos a parte dos seguros vendidos por organizações bancárias e dos exigidos por convenção trabalhista, teremos apenas 3%. É muito baixo, mas, por outro lado, é positivo, porque revela um mar de oportunidades”, disse. Ele mapeou estas oportunidades, acrescentando dados demográficos e de renda da população. “Temos 212 milhões de habitantes; 69% entre 29 e 70 anos; 47% são da classe média”, disse.

Mundim mostrou, ainda, no mapa de oportunidades, que também há espaço para a venda de seguro de vida coletivo para o segmento PME, que é composto por 18 milhões de pequenas e médias empresas, bem como para outros segmentos, como o agronegócio. Ele avalia que, atualmente, os produtos de seguro de vida apresentam atrativos que despertam o interesse da população mais jovem, como as assistências, as novas coberturas e, em alguns casos, a possibilidade do resgate do valor pago.

Venda de valor

Para o dirigente, uma das melhores maneiras de os corretores aumentarem as vendas de seguro de vida é a partir da própria carteira, o conhecido cross sell. “Como trazer o cliente que têm apenas um ou dois produtos? Esta é minha provocação. Temos de envolver os funcionários da corretora, as novas gerações, os filhos, para tentar enxergar esse cliente”, disse. Ele sugeriu, ainda, aos corretores que firmem parcerias ou designem um funcionário especialmente para prospectar seguro de vida.

Mundim reconhece que, diferentemente do seguro automóvel, a venda de seguro de vida requer estudo do ramo e entendimento do cliente. “O segredo é conhecer o cliente. Cada um já tem sua necessidade de proteção, você só precisa ativá-la”, disse. Tal investimento em tempo e conhecimento, segundo ele, é compensado pela maior remuneração. “A venda de seguro de vida representa no futuro uma aposentadoria para o corretor, pena que muitos não enxerguem esse valor”, disse.

Por seus cálculos, o corretor que vender um seguro de vida por dia terá sua rentabilidade garantida no futuro. “Além disso, o seguro de vida não tem a concorrência acirrada como, por exemplo, automóvel ou residencial ou saúde”, disse. Outra vantagem, a seu ver, é a fidelização do cliente. “Quem confia em você, compra mais”, disse. Após responder as perguntas dos corretores, Mundim encerrou sua participação, afirmando que o objetivo do CVG-SP é desenvolver o seguro de vida.

“O CVG-SP quer ajudar os corretores a avançarem na venda desse produto tão importante e relevante para as famílias”, disse. Mundim registrou que uma das próximas iniciativas do CVG-SP será a mesa-redonda com lideranças dos corretores, marcada para o dia 21 de agosto. O mentor Álvaro Fonseca, que participará deste evento, agradeceu a presença do presidente do CVG-SP no almoço. “Tenho certeza de que as informações que trouxe servirão muito para o nosso trabalho. Obrigado”, disse.