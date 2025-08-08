EXCLUSIVO – O segundo dia do Corretor na Real trouxe uma proposta diferente de integração entre seguradoras e corretores: a “Trilha Real”. A ação, que apostou na gamificação, transformou a cidade de Diamantina (MG) em um cenário de networking, conhecimento e valorização cultural.

O roteiro foi cuidadosamente planejado para que empresas e participantes vivenciassem experiências fora do ambiente tradicional de eventos. Ao longo do percurso, seguradoras e empresas parceiras montaram estações estratégicas em pontos turísticos da cidade, unindo apresentações de soluções e produtos a momentos de imersão na história local.

Durante a manhã, o grupo visitou quatro atrações históricas, enquanto a parte da tarde foi dedicada a outros três locais emblemáticos. Em cada parada, os representantes das companhias tiveram a oportunidade de apresentar seus serviços e discutir tendências do mercado, relacionando o propósito da proteção e do seguro às histórias e curiosidades daquele patrimônio.

A iniciativa permitiu que os corretores conhecessem mais sobre o patrimônio cultural de Diamantina — cidade reconhecida pela UNESCO como Patrimônio Mundial — ao mesmo tempo em que ampliavam seus contatos profissionais e fortaleciam relações comerciais de maneira descontraída e interativa.

O dia foi encerrado com uma quermesse na praça central, que contou com shows ao vivo e barracas montadas pelas seguradoras.

Nicholas Godoy, de Minas Gerais.